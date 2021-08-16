В США задумались о лишении России статуса страны с рыночной экономикой

Из-за российских поставок карбамидо-аммиачной смеси (КАС) по заниженным ценам американские власти начали расследование о рыночном статусе экономики РФ. Об этом заявили в Минпромторге США.

"В рамках расследования справедливой стоимости КАС, поставляемой из России, мы обнаружили, что заявитель (компании из США. — Прим. Лайфа) предоставил Минторгу США достаточные доказательства для того, чтобы рассмотреть вопрос о том, следует ли продолжать рассматривать Россию как страну с рыночной экономикой для целей закона об антидемпинговых пошлинах", — объяснили в ведомстве.

Отмечается, что запущен процесс расследования возможного нарушения со стороны России конкурентных условий торговли с США, не имея возможности отстаивать позиции в соответствии с принципами международной торговли. В случае подтверждения власти могут ввести антидемпинговые меры в адрес российских экспортёров.

Стоит напомнить, что американские власти признали Россию страной с рыночной экономикой в 2002 году. До этого экспорт металлургической продукции из РФ был ограничен суммой в 700 миллионов долларов, а радиационного топлива — на 300 миллионов.