В РСТ оценили возобновление полётов в Южную Корею, Чехию и Доминикану
Также с 27 августа на взаимной основе увеличится количество регулярных рейсов в Венгрию, Египет, Кипр, Киргизию и Таджикистан.
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После новостей о возобновлении авиасообщения с Южной Кореей, Чехией и Доминиканой вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин оценил, какие из этих направлений будут наиболее популярны у россиян.
По мнению эксперта, Доминикана и Чехия будут более востребованы у туристов: первая страна — как курортное направление, вторая — как транзит.
"Что касается Южной Кореи, то там у самой Кореи ограничения на въезд, самоизоляцию я имею в виду, поэтому навряд ли это будет востребовано. Чехия может как транзит использоваться достаточно активно, потому что через Прагу все основные рейсы и по Европе, и по другим направлениям отправляются. Поэтому это такой очередной этап диверсификации наших вылетов", — сказал Барзыкин в беседе с RT.
Напомним, с 27 августа Россия возобновляет авиасообщение с Доминиканой, Южной Кореей и Чехией. Также на взаимной основе увеличится количество регулярных рейсов в Венгрию, Египет, Кипр, Киргизию и Таджикистан.
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