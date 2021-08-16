В РСТ оценили возобновление полётов в Южную Корею, Чехию и Доминикану

После новостей о возобновлении авиасообщения с Южной Кореей, Чехией и Доминиканой вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин оценил, какие из этих направлений будут наиболее популярны у россиян.

"Что касается Южной Кореи, то там у самой Кореи ограничения на въезд, самоизоляцию я имею в виду, поэтому навряд ли это будет востребовано. Чехия может как транзит использоваться достаточно активно, потому что через Прагу все основные рейсы и по Европе, и по другим направлениям отправляются. Поэтому это такой очередной этап диверсификации наших вылетов", — сказал Барзыкин в беседе с RT.