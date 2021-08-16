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В РСТ оценили возобновление полётов в Южную Корею, Чехию и Доминикану

Также с 27 августа на взаимной основе увеличится количество регулярных рейсов в Венгрию, Египет, Кипр, Киргизию и Таджикистан.

16 августа, 11:36
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

После новостей о возобновлении авиасообщения с Южной Кореей, Чехией и Доминиканой вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин оценил, какие из этих направлений будут наиболее популярны у россиян.

По мнению эксперта, Доминикана и Чехия будут более востребованы у туристов: первая страна — как курортное направление, вторая — как транзит.

"Что касается Южной Кореи, то там у самой Кореи ограничения на въезд, самоизоляцию я имею в виду, поэтому навряд ли это будет востребовано. Чехия может как транзит использоваться достаточно активно, потому что через Прагу все основные рейсы и по Европе, и по другим направлениям отправляются. Поэтому это такой очередной этап диверсификации наших вылетов",  сказал Барзыкин в беседе с RT.

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Напомним, с 27 августа Россия возобновляет авиасообщение с Доминиканой, Южной Кореей и Чехией. Также на взаимной основе увеличится количество регулярных рейсов в Венгрию, Египет, Кипр, Киргизию и Таджикистан.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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