Стоимость газа в Европе обновила исторический максимум

Стоимость газа в Европе превысила 585 долларов за тысячу кубометров, обновив тем самым исторический максимум. Произошло это после того, как "Газпром" забронировал всего 4% дополнительных транзитных мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины.

Как следует из данных торгов, стоимость фьючерса хабе TTF в Нидерландах на сентябрь ещё утром составляла 550 долларов за тысячу кубометров газа, однако после решения "Газпрома" цена подскочила до 586,3 доллара. Стоит отметить, что по итогам предыдущих сделок компания выкупала дополнительные транзитные мощности ГТС Украины полностью.