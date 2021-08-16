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"С террористами рядом быть не хочу": Варламов объяснил свой срочный отъезд из Афганистана

По его словам, народ в стране расслаблен и "паники-паники" нет, многие даже считают, что у них сейчас воцарится "хоть какой-то мир".

16 августа, 11:33
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CShbqGmqCNC/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">varlamov</a></p>

Фото © Instagram / varlamov

Российский журналист и блогер Илья Варламов долгое время находился в Афганистане, пытаясь выехать в ещё не захваченные талибами провинции. Но потом он резко изменил планы и покинул страну в воскресенье, в день захвата столицы боевиками "Талибана"*.

"Никто не ожидал, если так можно сказать. Вот это поворот! Ещё вчера-позавчера я общался там и с чиновниками афганскими, с военными и так далее. И никто даже не думал, что может последовать такое быстрое развитие событий", сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Блогер отметил, что захват власти произошёл довольно бескровно, о чём свидетельствует реакция иностранных посольств. По словам Варламова, в целом народ в стране расслаблен и сильной "паники-паники" нет, а многие даже считают, что у них сейчас воцарится "хоть какой-то мир". Он подчеркнул, что хотел бы остаться в Афганистане и посмотреть на развитие событий, но "бережёного Бог бережёт".

"Я бы не стал прогнозировать, что могут или не могут делать талибы, которые в России считаются террористической организацией. Я как гражданин России, который доверяет позиции РФ, с террористами рядом быть не хочу", заключил блогер.

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Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов в аэропорту на всех не хватает.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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