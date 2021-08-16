Российский журналист и блогер Илья Варламов долгое время находился в Афганистане, пытаясь выехать в ещё не захваченные талибами провинции. Но потом он резко изменил планы и покинул страну в воскресенье, в день захвата столицы боевиками "Талибана"*.

"Никто не ожидал, если так можно сказать. Вот это поворот! Ещё вчера-позавчера я общался там и с чиновниками афганскими, с военными и так далее. И никто даже не думал, что может последовать такое быстрое развитие событий", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Блогер отметил, что захват власти произошёл довольно бескровно, о чём свидетельствует реакция иностранных посольств. По словам Варламова, в целом народ в стране расслаблен и сильной "паники-паники" нет, а многие даже считают, что у них сейчас воцарится "хоть какой-то мир". Он подчеркнул, что хотел бы остаться в Афганистане и посмотреть на развитие событий, но "бережёного Бог бережёт".

"Я бы не стал прогнозировать, что могут или не могут делать талибы, которые в России считаются террористической организацией. Я как гражданин России, который доверяет позиции РФ, с террористами рядом быть не хочу", — заключил блогер.