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В МИД РФ назвали талибов более договороспособными, чем афганское правительство

В российском ведомстве подчеркнули готовность к разным поворотам событий, но выразили надежду на более благоприятный исход.

16 августа, 11:45

Фото © Sayed Khodaiberdi Sadat / Anadolu Agency via Getty Images

Представители радикального исламского движения "Талибан"*, которые накануне захватили власть в Афганистане, давно показали себя более договороспособными, чем марионеточное правительство страны. Такую точку зрения высказал спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Если сравнивать договороспособность коллег и партнёров, то талибы мне давно показались гораздо более договороспособными, чем марионеточное кабульское правительство. Это обнадёживающий сигнал. Но мы — люди, конечно, доверчивые, но не до такой степени. Будем внимательно следить за дальнейшими шагами", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Кабулов отметил, что талибы соблюдают договорённости, связанные с безопасностью Посольства РФ в Кабуле и диппредставительств государств Центральной Азии. Дипломат также уточнил, что Россия готова к разным поворотам событий в Афганистане, но рассчитывает на более благоприятный для себя и своих союзников исход. Формат расширенной "тройки" (РФ, США, Китай, Пакистан) по урегулированию в стране остаётся востребованным, заключил Кабулов.

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Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов в аэропорту на всех не хватает.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Талибы взяли под охрану здание Посольства России в Кабуле

Талибы взяли под охрану здание Посольства России в Кабуле

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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