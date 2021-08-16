В МИД РФ назвали талибов более договороспособными, чем афганское правительство

Представители радикального исламского движения "Талибан"*, которые накануне захватили власть в Афганистане, давно показали себя более договороспособными, чем марионеточное правительство страны. Такую точку зрения высказал спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Если сравнивать договороспособность коллег и партнёров, то талибы мне давно показались гораздо более договороспособными, чем марионеточное кабульское правительство. Это обнадёживающий сигнал. Но мы — люди, конечно, доверчивые, но не до такой степени. Будем внимательно следить за дальнейшими шагами", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Кабулов отметил, что талибы соблюдают договорённости, связанные с безопасностью Посольства РФ в Кабуле и диппредставительств государств Центральной Азии. Дипломат также уточнил, что Россия готова к разным поворотам событий в Афганистане, но рассчитывает на более благоприятный для себя и своих союзников исход. Формат расширенной "тройки" (РФ, США, Китай, Пакистан) по урегулированию в стране остаётся востребованным, заключил Кабулов.