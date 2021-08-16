В Новороссийске за ночь выпало почти две месячные нормы осадков

На Новороссийск обрушились проливные дожди, за ночь выпало 97 миллиметров осадков — это почти в два раза выше среднемесячной нормы. В настоящее время группы мониторинга оценивают ущерб, сообщил мэр города Игорь Дяченко.

"Подтопленными оказалось порядка 80 домовладений, в их числе — пять многоквартирных домов. Официально на пульт Службы спасения Новороссийска поступило 11 вызовов по оказанию различной помощи. По факту спасатели работали почти всю ночь", — цитирует градоначальника РИА ФАН.

Во время ливней на пяти участках произошло аварийное отключение электричества, на некоторых улицах до сих пор нет света. Спецтехника и все экстренные службы города задействованы в ликвидации последствий. Городской оперштаб взял на контроль работы по восстановлению жизнедеятельности Новороссийска.

"От всех служб требую максимально чётко и слаженно провести работу с населением, объективно оценить нанесённый жителям ущерб, подготовить акты для оформления компенсаций. За это спрошу со всех глав внутригородских округов", — сказал Дяченко.