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В Новороссийске за ночь выпало почти две месячные нормы осадков

Спецтехника и все экстренные службы города задействованы в ликвидации последствий ливней.

16 августа, 11:50
<p>Кадр из видео © Соцсети</p>

Кадр из видео © Соцсети

На Новороссийск обрушились проливные дожди, за ночь выпало 97 миллиметров осадков — это почти в два раза выше среднемесячной нормы. В настоящее время группы мониторинга оценивают ущерб, сообщил мэр города Игорь Дяченко.

"Подтопленными оказалось порядка 80 домовладений, в их числе — пять многоквартирных домов. Официально на пульт Службы спасения Новороссийска поступило 11 вызовов по оказанию различной помощи. По факту спасатели работали почти всю ночь", цитирует градоначальника РИА ФАН.

Во время ливней на пяти участках произошло аварийное отключение электричества, на некоторых улицах до сих пор нет света. Спецтехника и все экстренные службы города задействованы в ликвидации последствий. Городской оперштаб взял на контроль работы по восстановлению жизнедеятельности Новороссийска.

"От всех служб требую максимально чётко и слаженно провести работу с населением, объективно оценить нанесённый жителям ущерб, подготовить акты для оформления компенсаций. За это спрошу со всех глав внутригородских округов",  сказал Дяченко.

В Геленджике бурным потоком воды смыло кафе, в городе воют сирены

В Геленджике бурным потоком воды смыло кафе, в городе воют сирены

Ранее Лайф публиковал видео улиц Новороссийска, которые ушли под воду из-за проливных дождей. Водителям было крайне проблематично передвигаться, а пешеходы в прямом смысле плыли по городу.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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