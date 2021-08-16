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Кабулов: Совбез ООН должен убедиться, что талибы ведут себя цивилизованно

Только в этом случае, по словам дипломата, можно будет ставить вопрос об исключении их организации из числа террористических.

16 августа, 13:39

Фото © Pixabay

Вывод "Талибана"* из списков запрещённых террористических организаций возможен только по решению Совета Безопасности ООН. Об этом в эфире "России 24" заявил спецпредставитель президента России, глава второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Когда такая точка зрения станет общей для всех, тогда и процедура начнётся — с резолюции Совета Безопасности ООН. А дальше уже технические моменты", — пояснил дипломат.

Он добавил, что мировое сообщество должно убедиться, что новые афганские власти в лице талибов "ведут себя цивилизованно".

Люди пытаются покинуть Кабул любой ценой. Даже цепляясь за шасси самолётов : Хроника обострения в Афганистане

Люди пытаются покинуть Кабул любой ценой. Даже цепляясь за шасси самолётов : Хроника обострения в Афганистане

Ранее, комментируя этот же вопрос в интервью "Эхо Москвы", Кабулов заверил, что в Москве внимательно следят за развитием ситуации в Афганистане и наблюдают за тем, как представители движения будут управлять государством.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле всей территории Афганистана. В столице страны началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов на всех не хватает. Президент Афганистана Гани улетел в Узбекистан. Ранее он объяснил своё решение покинуть страну.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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