Кабулов: Совбез ООН должен убедиться, что талибы ведут себя цивилизованно

Вывод "Талибана"* из списков запрещённых террористических организаций возможен только по решению Совета Безопасности ООН. Об этом в эфире "России 24" заявил спецпредставитель президента России, глава второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Когда такая точка зрения станет общей для всех, тогда и процедура начнётся — с резолюции Совета Безопасности ООН. А дальше уже технические моменты", — пояснил дипломат.

Он добавил, что мировое сообщество должно убедиться, что новые афганские власти в лице талибов "ведут себя цивилизованно".

Ранее, комментируя этот же вопрос в интервью "Эхо Москвы", Кабулов заверил, что в Москве внимательно следят за развитием ситуации в Афганистане и наблюдают за тем, как представители движения будут управлять государством.