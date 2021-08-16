В МИД ответили на вопрос о признании Россией власти талибов в Афганистане

Решение по признанию "Талибана"* в качестве власти в Афганистане будет принято без спешки, исходя из действий нового режима. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщил спецпредставитель российского президента по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"С этим никто никуда спешить не собирается. Признание или непризнание будет зависеть от поведения новых властей. Мы будем внимательно смотреть, насколько ответственно они будут управлять страной в ближайшее время. И по итогам российское руководство сделает необходимые выводы", — объяснил дипломат.