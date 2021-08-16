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Захарова иронично ответила на призыв отпустить из Афганистана всех желающих

Она рекомендовала "переживающим" перейти к действиям и помочь людям с эвакуацией. В первую очередь это касается Вашингтона, который последние 20 лет обустраивал жизнь в исламской республике.

16 августа, 13:38
<p>Фото © ТАСС / Новодережкин Антон</p>

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова иронично отреагировала на публикацию телеканала "Дождь" в "Фейсбуке" о том, что РФ не вошла в число стран, подписавших международный документ с требованием обеспечить гражданам Афганистана свободный выезд из страны.

Дипломат обратила внимание на то, что дальше призывов "переживающие" за исламскую республику государства в помощи желающим покинуть страну не продвигаются. По мнению Захаровой, эти государства (и в первую очередь США) должны направлять в Кабул свои самолёты для вывоза людей.

Появилось видео, как афганцы цеплялись за вылетавший из Кабула самолёт

Появилось видео, как афганцы цеплялись за вылетавший из Кабула самолёт

"А когда эти "десятки стран" пришлют самолёты в Афганистан, чтобы... все желающие уехать могли воспользоваться их бортами и отбыть в страны, участвовавшие 20 лет в операции на территории Афганистана? Или кроме пары онлайн-предложений для защиты людей ничего не будет сделано теми, кто два десятка лет обустраивал жизнь в Афганистане? Судя по кадрам, "желающие уехать" уже давно в аэропорту — их просто подписанты не забирают", — написала Захарова в комментариях к публикации.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле всей территории Афганистана. В столице страны началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов на всех не хватает. Позже в международном аэропорту Кабула заявили, что обслуживание гражданских рейсов приостановлено.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Люди пытаются покинуть Кабул любой ценой. Даже цепляясь за шасси самолётов : Хроника обострения в Афганистане

Люди пытаются покинуть Кабул любой ценой. Даже цепляясь за шасси самолётов : Хроника обострения в Афганистане

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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