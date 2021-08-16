Захарова иронично ответила на призыв отпустить из Афганистана всех желающих

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова иронично отреагировала на публикацию телеканала "Дождь" в "Фейсбуке" о том, что РФ не вошла в число стран, подписавших международный документ с требованием обеспечить гражданам Афганистана свободный выезд из страны.

Дипломат обратила внимание на то, что дальше призывов "переживающие" за исламскую республику государства в помощи желающим покинуть страну не продвигаются. По мнению Захаровой, эти государства (и в первую очередь США) должны направлять в Кабул свои самолёты для вывоза людей.

"А когда эти "десятки стран" пришлют самолёты в Афганистан, чтобы... все желающие уехать могли воспользоваться их бортами и отбыть в страны, участвовавшие 20 лет в операции на территории Афганистана? Или кроме пары онлайн-предложений для защиты людей ничего не будет сделано теми, кто два десятка лет обустраивал жизнь в Афганистане? Судя по кадрам, "желающие уехать" уже давно в аэропорту — их просто подписанты не забирают", — написала Захарова в комментариях к публикации.