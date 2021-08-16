Афганский самолёт был сбит системой ПВО Узбекистана при попытке нарушить границу

Разбившийся в Узбекистане самолёт ВВС Афганистана был сбит системой ПВО страны при попытке незаконно пересечь государственную границу. Об этом сообщили в Минобороны республики изданию Газета.uz .

В ведомстве уточнили, что 15 августа попытка нарушения границы была пресечена "в Шерабадском районе Сурхандарьинской области силами Противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана". Представители вооружённых сил и силовых структур страны проводят расследование по факту случившегося. В Минобороны уточнили также, что в результате крушения самолёта погибших нет.