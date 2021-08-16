Афганский самолёт был сбит системой ПВО Узбекистана при попытке нарушить границу
По некоторым данным, двое военнослужащих успели выпрыгнуть из воздушного судна с парашютами.
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Разбившийся в Узбекистане самолёт ВВС Афганистана был сбит системой ПВО страны при попытке незаконно пересечь государственную границу. Об этом сообщили в Минобороны республики изданию Газета.uz.
В ведомстве уточнили, что 15 августа попытка нарушения границы была пресечена "в Шерабадском районе Сурхандарьинской области силами Противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана". Представители вооружённых сил и силовых структур страны проводят расследование по факту случившегося. В Минобороны уточнили также, что в результате крушения самолёта погибших нет.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, и в Кабуле началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов в аэропорту на всех не хватает.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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