Украина лишилась большей части своего флота при возвращении Крыма в состав России в 2014 году. К такому выводу пришёл колумнист американского издания National Interest Себастьен Роблин.

По подсчётам автора статьи, Киев потерял полдюжины корветов, единственную в составе ВМС (Военно-морских сил) страны подводную лодку, а также остался без программы по подготовке боевых дельфинов. Кроме того, около 75 процентов служивших в Крыму украинских военных покинули свои должности или перешли на сторону России.

Журналист тем не менее признал, что Киеву стали возвращать часть судов, но этот процесс вскоре остановился. И, как пишет колумнист, на сегодняшний день у Незалежной из крупных кораблей остался только один — фрегат "Гетман Сагайдачный", а базы ВМС есть лишь в западной части страны, в Одессе и Николаеве.

Роблин уточнил, что страны НАТО периодически помогают Киеву в создании так называемого москитного флота, состоящего преимущественно из небольших и быстрых кораблей. Некоторые из них Украина получает по программе военной помощи. Однако многие считают планы по восстановлению флота Незалежной глупой затеей из-за доминирующего положения ВМФ России в Чёрном море, заключил журналист.