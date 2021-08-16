Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не оценил уровень подготовки в Серове к своему приезду. Он опубликовал в "Инстаграм" видео с ироничной подписью, на котором по одной из пыльных улиц частного сектора едет поливальная машина.

"Случайно узнал, что улицу Новолесопильную в Серове перед моим визитом полили водой. Видимо, для этой улицы это такая редкость, что жители вышли посмотреть на поливальную машину как на чудо. Василий Витальевич, зачем это? Вы бы там ещё асфальт перед моим приездом положили", — обратился губернатор к главе Серовского городского округа Василию Сизикову.

Подписчики оценили комментарий главы области и рассказали, что подобные мероприятия перед его приездом проводят во всех городских округах. По их словам, к визиту губернатора местные чиновники асфальтируют дыры, красят бордюры и собирают мусор.

"У нас сегодня в Лобве ждут Вас для сдачи дома... Отремонтировали дороги, покрасили остановки, Ваш плакат установили на площади, поставили мусорные баки, сделали разметку дороги... Приезжайте почаще", — написала одна из жителей области.