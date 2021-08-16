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"Ещё бы асфальт положили": Свердловский губернатор высмеял мытьё дороги перед его приездом

Подписчики оценили комментарий главы области и рассказали, что подобные мероприятия проводят во всех городских округах.

16 августа, 12:52
<p>Скриншот из видео © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CSobCWgKIDP/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">evgenykuyvashev</a></p>

Скриншот из видео © Instagram / evgenykuyvashev

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не оценил уровень подготовки в Серове к своему приезду. Он опубликовал в "Инстаграм" видео с ироничной подписью, на котором по одной из пыльных улиц частного сектора едет поливальная машина.

"Случайно узнал, что улицу Новолесопильную в Серове перед моим визитом полили водой. Видимо, для этой улицы это такая редкость, что жители вышли посмотреть на поливальную машину как на чудо. Василий Витальевич, зачем это? Вы бы там ещё асфальт перед моим приездом положили", — обратился губернатор к главе Серовского городского округа Василию Сизикову.

Подписчики оценили комментарий главы области и рассказали, что подобные мероприятия перед его приездом проводят во всех городских округах. По их словам, к визиту губернатора местные чиновники асфальтируют дыры, красят бордюры и собирают мусор.

"У нас сегодня в Лобве ждут Вас для сдачи дома... Отремонтировали дороги, покрасили остановки, Ваш плакат установили на площади, поставили мусорные баки, сделали разметку дороги... Приезжайте почаще", — написала одна из жителей области.

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Ранее жители деревни в Омской области попросили Меркель помочь с ремонтом главной улицы в Верхнем Карбуше. В ней проживает около 500 человек. Обращение было размещено в начале июня 2021 года в социальной сети "ВКонтакте". В описании к записи отмечалось, что текст обращения переведён на немецкий язык и направлен в офис федерального канцлера Германии. В Кремле назвали подобный шаг местных жителей оправданным.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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