"Халк из Нижнего Тагила" ногой снёс дверь офиса и украл толстовку программиста
В полицию было отправлено заявление, однако ночного гостя разыскать пока не удалось.
Фото © LIFE
В Нижнем Тагиле мужчина снёс дверь офиса и украл толстовку программиста. Видео © LIFE
В Нижнем Тагиле полиция ищет "Халка", который снёс входную дверь бизнес-центра и обокрал компьютерную школу для детей. Необычную историю рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах.
Судя по кадрам с камер наблюдения, мужчина в неадекватном состоянии решил постучаться в дверь уже закрытого бизнес-центра "Мой бизнес". По-видимому, обидевшись, что ему не открыли, неизвестный решил идти напролом. Неадеквату удалось пинком снести дверь и попасть внутрь. Погуляв по офису, он присвоил себе трофей в виде толстовки одного из IT-сотрудников компьютерной школы для детей. Заявление направлено в полицию, но ночного гостя пока не нашли.
Ранее Лайф рассказывал о группе "цветочных маньяков", которые совершили ряд краж в одном из ресторанов на московской улице Земляной Вал.
Комментариев: 0