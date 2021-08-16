"Халк из Нижнего Тагила" ногой снёс дверь офиса и украл толстовку программиста

Судя по кадрам с камер наблюдения, мужчина в неадекватном состоянии решил постучаться в дверь уже закрытого бизнес-центра "Мой бизнес". По-видимому, обидевшись, что ему не открыли, неизвестный решил идти напролом. Неадеквату удалось пинком снести дверь и попасть внутрь. Погуляв по офису, он присвоил себе трофей в виде толстовки одного из IT-сотрудников компьютерной школы для детей. Заявление направлено в полицию, но ночного гостя пока не нашли.