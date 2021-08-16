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"Халк из Нижнего Тагила" ногой снёс дверь офиса и украл толстовку программиста

В полицию было отправлено заявление, однако ночного гостя разыскать пока не удалось.

16 августа, 12:45

Фото © LIFE

В Нижнем Тагиле мужчина снёс дверь офиса и украл толстовку программиста. Видео © LIFE

В Нижнем Тагиле полиция ищет "Халка", который снёс входную дверь бизнес-центра и обокрал компьютерную школу для детей. Необычную историю рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах.

Судя по кадрам с камер наблюдения, мужчина в неадекватном состоянии решил постучаться в дверь уже закрытого бизнес-центра "Мой бизнес". По-видимому, обидевшись, что ему не открыли, неизвестный решил идти напролом. Неадеквату удалось пинком снести дверь и попасть внутрь. Погуляв по офису, он присвоил себе трофей в виде толстовки одного из IT-сотрудников компьютерной школы для детей. Заявление направлено в полицию, но ночного гостя пока не нашли.

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Ранее Лайф рассказывал о группе "цветочных маньяков", которые совершили ряд краж в одном из ресторанов на московской улице Земляной Вал.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Антон Громов
Антон Громов

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