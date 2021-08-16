Собянин рассказал о появлении новых скверов и пешеходных зон в ЮЗАО

На юго-западе Москвы стартует благоустройство скверов и пешеходных зон по программе "Мой район". О планах на второе полугодие 2021-го рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге.

Так, в Ясеневе уже было модернизировано более 40 детских и спортивных площадок и выполнено комплексное благоустройство микрорайона. Работы проведены на Новоясеневском проспекте, Вильнюсской и Голубинской улицах.

"По удобным пешеходным маршрутам можно неспешно прогуляться или дойти до станции метро "Ясенево". Зелени стало ещё больше — высажено 17,5 тысячи кустарников. Обновлены лавочки и фонари, установлены арт-объекты", — отметил Собянин.

В Тёплом Стане идёт реконструкция пешеходных маршрутов. За 2021 год отремонтированы территории микрорайонов 1–3. Теперь вдоль отремонтированных дорожек расположены газоны, установлены светильники и скамейки, а также обустроены зоны отдыха. Кроме того, в районе установлена новая спортивная площадка.

На пересечении улиц Азовской и Болотниковской в районе Зюзино завершено благоустройство сквера. На участке Черноморского бульвара планируется размещение нескольких зон отдыха. Обновлённый бульвар украсит фонтан, стилизованный под шхуну. Кроме того, планируется благоустройство Симферопольского и Чонгарского бульваров, улицы Азовской и Нахимовского проспекта, где отремонтируют около 30 площадок.

В границах Ленинского проспекта, улиц Новаторов и Обручева уже реконструирована сеть пешеходных дорожек. Такие же работы сейчас ведутся в 42-м квартале района. В Конькове идёт благоустройство в пределах Севастопольского проспекта, улиц Островитянова, Профсоюзной и Миклухо-Маклая. В скором времени жители увидят обновлённые детские площадки, дорожки, фонари и зоны отдыха с цветочными клумбами. Также планируется установка спортивной площадки с тренажёрами и теннисными столами на улице Введенского.

В Северном Бутове ведутся работы по благоустройству на улице Грина, 42, на бульваре Дмитрия Донского, 6, и на Куликовской улице, 5. Планируются ремонт тротуаров, детских и спортивных площадок, установка новых опор освещения и скамеек с перголами. На бульваре Дмитрия Донского в скором времени жители увидят сухой фонтан, а также архитектурную подсветку арт-объектов.

В Южном Бутове обновляется зелёный массив между улицами Маршала Савицкого и Брусилова. Десятки площадок запланировано реконструировать в границах улиц Венёвской, Скобелевской, Поляны и бульвара Адмирала Ушакова. Комплексное благоустройство районов ЮЗАО планируется завершить в августе-сентябре.