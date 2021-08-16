НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Дзюба не будет вызван в сборную России на ближайшие матчи

Расширенный состав национальной команды будет объявлен уже сегодня.

16 августа, 12:08
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба не будет вызван в состав сборной России на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Отметим, что расширенный состав сборной России на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты будет оглашён сегодня.

"Мне никого не навязывали": Карпин заявил, что РФС не просил его вызвать в сборную Дзюбу

"Мне никого не навязывали": Карпин заявил, что РФС не просил его вызвать в сборную Дзюбу

Ранее Лайф сообщал, что Артём Дзюба не попал в стартовый состав "Зенита" на последний матч РПЛ против "Локомотива" и появился на поле лишь в конце игры. Позднее появилась информация, что петербургский клуб намерен отдать футболиста в аренду в казанский "Рубин".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

СМИ: Дзюба может уйти из "Зенита" из-за конфликта с Семаком

сегодня в 10:13

Без Дзюбы: Назван расширенный состав сборной России на первые матчи под руководством Карпина

сегодня в 12:46

Ближайший соперник сборной России вызвал четырёх футболистов из РПЛ на матчи отбора ЧМ-2022

сегодня в 12:09

В США упрекнули Россию в "краже" украинского флота

сегодня в 12:57

Многодетному отцу с Урала дали 7 лет тюрьмы, но он сбежал в лес, где записывает видео для TikTok

сегодня в 13:04

Новости партнеров

Layer 1