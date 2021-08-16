Дзюба не будет вызван в сборную России на ближайшие матчи

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба не будет вызван в состав сборной России на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Отметим, что расширенный состав сборной России на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты будет оглашён сегодня.