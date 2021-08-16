Дзюба не будет вызван в сборную России на ближайшие матчи
Расширенный состав национальной команды будет объявлен уже сегодня.
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Нападающий "Зенита" Артём Дзюба не будет вызван в состав сборной России на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Отметим, что расширенный состав сборной России на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты будет оглашён сегодня.
Ранее Лайф сообщал, что Артём Дзюба не попал в стартовый состав "Зенита" на последний матч РПЛ против "Локомотива" и появился на поле лишь в конце игры. Позднее появилась информация, что петербургский клуб намерен отдать футболиста в аренду в казанский "Рубин".
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