Практически все афганские телеканалы начали транслировать чтение Корана
Ранее талибы заявили о контроле над всеми районами Кабула и над всем Афганистаном.
Фото © ТАСС / AP Photo / Rahmat Gul
Практически все телеканалы в Афганистане на фоне обострения ситуации и действий движения "Талибан"* перешли на трансляцию чтения Корана. Об этом сообщает РИА "Новости".
По данным агентства, только на одном из каналов продолжается трансляция документальных исторических фильмов. При этом новости не транслируются.
Напомним, после того, как президент США Джо Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана, в стране активизировались силы радикального движения "Талибан". Боевики стали захватывать одну провинцию за другой, а в последние дни, когда талибы зашли в столицу, ситуация обострилась максимально. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну, а талибы заявили о контроле над всеми районами Кабула. Тем временем в аэропорту Кабула произошла давка из-за желающих покинуть Афганистан. В воздушной гавани звучат выстрелы и крики пассажиров. Рейсов на всех не хватает, поэтому многие даже цепляются за самолёты.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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