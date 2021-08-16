Видео 18+: В Когалыме мужчина в ходе ссоры вытолкнул приятеля с балкона шестого этажа
Источник рассказал Лайфу, что пострадавший жив и сейчас находится в больнице. Виновный комментировать происшествие отказывается.
Скриншот из видео © VK / Когалым
В городе Когалыме мужчина вытолкнул знакомого с балкона шестого этажа во время ссоры. Как сообщил Лайфу источник, приятели выпивали в квартире многоэтажного дома и между ними произошёл конфликт.
На кадрах, опубликованных в соцсетях очевидцами, видно, как 55-летний мужчина сидит на краю балкона, свесив ноги. К нему подходит человек и одной рукой резко выталкивает из окна. Мужчина упал со значительной высоты, ударившись при этом о кондиционер квартиры этажом ниже. По словам источника, пострадавший жив и сейчас находится в больнице. Виновный комментировать происшествие отказывается. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство", 26-летний мужчина задержан.
Ранее в Азове разъярённая "яжемать" жестоко избила и скинула с лавочки пенсионерку. При этом несколько человек стояли около подъезда и спокойно наблюдали за происходящим. По факту инцидента полиция начала проверку.
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