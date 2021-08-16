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Видео 18+: В Когалыме мужчина в ходе ссоры вытолкнул приятеля с балкона шестого этажа

Источник рассказал Лайфу, что пострадавший жив и сейчас находится в больнице. Виновный комментировать происшествие отказывается.

16 августа, 12:38
<p>Скриншот из видео © VK / <a href="https://vk.com/kogalym" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Когалым</a></p>

Скриншот из видео © VK / Когалым

В городе Когалыме мужчина вытолкнул знакомого с балкона шестого этажа во время ссоры. Как сообщил Лайфу источник, приятели выпивали в квартире многоэтажного дома и между ними произошёл конфликт.

На кадрах, опубликованных в соцсетях очевидцами, видно, как 55-летний мужчина сидит на краю балкона, свесив ноги. К нему подходит человек и одной рукой резко выталкивает из окна. Мужчина упал со значительной высоты, ударившись при этом о кондиционер квартиры этажом ниже. По словам источника, пострадавший жив и сейчас находится в больнице. Виновный комментировать происшествие отказывается. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство", 26-летний мужчина задержан.

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17-летняя жительница Люберец выпрыгнула из окна, спасаясь от отца-насильника

Ранее в Азове разъярённая "яжемать" жестоко избила и скинула с лавочки пенсионерку. При этом несколько человек стояли около подъезда и спокойно наблюдали за происходящим. По факту инцидента полиция начала проверку.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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