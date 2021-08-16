В городе Когалыме мужчина вытолкнул знакомого с балкона шестого этажа во время ссоры. Как сообщил Лайфу источник, приятели выпивали в квартире многоэтажного дома и между ними произошёл конфликт.

На кадрах, опубликованных в соцсетях очевидцами, видно, как 55-летний мужчина сидит на краю балкона, свесив ноги. К нему подходит человек и одной рукой резко выталкивает из окна. Мужчина упал со значительной высоты, ударившись при этом о кондиционер квартиры этажом ниже. По словам источника, пострадавший жив и сейчас находится в больнице. Виновный комментировать происшествие отказывается. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство", 26-летний мужчина задержан.