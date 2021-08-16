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Удар по сердцу: Врачи рассказали, как калечат таблетки для похудения

Эксперты также не советуют покупать тайские препараты, содержащие такие тоники, как женьшень или йохимбе.

16 августа, 13:11
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Гастроэнтеролог Нурия Дианова и эндокринолог Катерина Янг рассказали о вреде бесконтрольного употребления препаратов для похудения. По словам медиков, эти пилюли могут навредить работе сердца и привести к изменениям личности.

"Есть такие случаи, когда известные знаменитости плохо заканчивали. Если у человека есть проблемы с сердцем, то таблетки могут довести до такого состояния, когда всё закончится достаточно плачевно. Таблетки могут вызывать различные патологии сердечно-сосудистой системы", — сказала Нурия Дианова в беседе с Ura.ru.

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Дианова отметила, что люди часто принимают слабительные и мочегонные, что может привести к проблемам с кишечником. Она также не рекомендует покупать тайские таблетки и препараты, содержащие такие тоники, как женьшень или йохимбе. По её словам, таблетки могут снижать аппетит, дают прилив сил, энергии, а с другой — приводят к изменениям личности и поведения.

Янг не рекомендует прибегать к приёму препаратов без рекомендации специалистов. Так, таблетка может оказаться пустышкой, но может быть и такое, что в составе есть компоненты, которые не указаны на упаковке.

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"Это может быть чревато последствиями для здоровья — от банального тяжёлого отравления, нарушения со стороны печени до непредсказуемых аллергических реакций, апофеозом которых может быть анафилактический шок. Он требует реанимационных мероприятий и порой заканчивается весьма печально", — отметила эндокринолог.

Ранее Лайф сообщал, что в январе – июне продажи препаратов для похудения в аптеках увеличились на 17% — до 2,8 миллиарда рублей, при этом ажиотаж происходит не в сезон, а вопреки ему. Эксперты связывают такое паломничество за красивой фигурой с выходом из режима самоизоляции.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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