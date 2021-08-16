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"Жижа вместо пляжа": Вода в Байкале окрасилась в мутно-зелёный цвет

Региональная прокуратура уже начала проверку, на месте взяты пробы воды для исследования.

16 августа, 14:10

Фото © VK / Татьяна Жданова

В Сети стали появляться новые видео Байкала, где вместо чистой и прозрачной воды мутная "мерзкая жижа" с полосами из белой массы. Как отмечают местные жители и туристы, вблизи посёлка Песчанка озеро похоже на болото и источает зловонный запах.

"Среди всего этого полосы какой-то массы белого цвета в воде, которая распространяется на несколько километров полосой среди мёртвых водорослей. Похоже на разлив каких-то химикатов", — написал автор видео.

Местные опасаются, что на Байкале произошла экологическая катастрофа, и призывают всех предать ситуацию огласке и распространить видео. Региональная прокуратура начала проверку после появления кадров с загрязнением Байкала, сообщила старший помощник прокурора Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры Наталья Рягузова. Пробы воды, взятые вблизи посёлка Песчанка, направлены на исследование в лабораторию.

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Ранее туристы обнаружили на поверхности Байкала фрагменты чёрной маслянистой плёнки. Очевидцы жаловались, что липкая слизь встречается повсеместно от Хужира до Хобоя, пахнет химией и гарью, а по консистенции "похожа на жвачку". Пробы воды показали наличие следов лакокрасочной продукции, однако рассматривается и версия с пеплом из-за природных пожаров в Якутии.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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