В Сети стали появляться новые видео Байкала, где вместо чистой и прозрачной воды мутная "мерзкая жижа" с полосами из белой массы. Как отмечают местные жители и туристы, вблизи посёлка Песчанка озеро похоже на болото и источает зловонный запах.

"Среди всего этого полосы какой-то массы белого цвета в воде, которая распространяется на несколько километров полосой среди мёртвых водорослей. Похоже на разлив каких-то химикатов", — написал автор видео.

Местные опасаются, что на Байкале произошла экологическая катастрофа, и призывают всех предать ситуацию огласке и распространить видео. Региональная прокуратура начала проверку после появления кадров с загрязнением Байкала, сообщила старший помощник прокурора Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры Наталья Рягузова. Пробы воды, взятые вблизи посёлка Песчанка, направлены на исследование в лабораторию.