Эксперт: У афганцев не было шансов выжить после полёта на стойках шасси

Специалист в области безопасности полётов Алексей Власов прокомментировал видео из аэропорта Кабула, которое сегодня облетело весь мир. На нём жители Афганистана, бегущие от пришедших к власти талибов*, пытаются покинуть родину любой ценой — в том числе пытаясь улететь из страны, зацепившись за шасси взлетающих самолётов.

Три человека погибли в результате падения с самолёта в Афганистане. Видео © Соцсети

По словам эксперта, такой полёт сродни самоубийству: шансов выжить во время него нет абсолютно никаких.

"Во-первых, скорость — человека просто сбросит воздушным потоком. Во-вторых, ему не хватит кислорода на эшелоне полёта. Самолёт поднимается на высоту более 10 тыс. метров, дышать там нечем, при этом температура около -50°C", — пояснил собеседник "Газеты.ru".

Напомним, что, по последним данным, как минимум трое погибли при попытке вылететь с территории Афганистана, зацепившись за шасси американского самолёта. По данным афганского агентства Khaama Press, после взлёта люди продолжали держаться за шасси, но самолёт набрал высоту, их стряхнуло потоком воздуха.