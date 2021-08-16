Эксперт: У афганцев не было шансов выжить после полёта на стойках шасси
По словам специалиста по авиационной безопасности, героев нашумевшего видео в любом случае ждала бы смерть — либо от падения с высоты, либо от обморожения и кислородного голодания.
Специалист в области безопасности полётов Алексей Власов прокомментировал видео из аэропорта Кабула, которое сегодня облетело весь мир. На нём жители Афганистана, бегущие от пришедших к власти талибов*, пытаются покинуть родину любой ценой — в том числе пытаясь улететь из страны, зацепившись за шасси взлетающих самолётов.
Три человека погибли в результате падения с самолёта в Афганистане. Видео © Соцсети
По словам эксперта, такой полёт сродни самоубийству: шансов выжить во время него нет абсолютно никаких.
"Во-первых, скорость — человека просто сбросит воздушным потоком. Во-вторых, ему не хватит кислорода на эшелоне полёта. Самолёт поднимается на высоту более 10 тыс. метров, дышать там нечем, при этом температура около -50°C", — пояснил собеседник "Газеты.ru".
Люди пытаются покинуть Кабул любой ценой. Даже цепляясь за шасси самолётов : Хроника обострения в Афганистане
Напомним, что, по последним данным, как минимум трое погибли при попытке вылететь с территории Афганистана, зацепившись за шасси американского самолёта. По данным афганского агентства Khaama Press, после взлёта люди продолжали держаться за шасси, но самолёт набрал высоту, их стряхнуло потоком воздуха.
Лайф уже сообщал, что 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле всей территории Афганистана. В столице страны началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов на всех не хватает.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Комментариев: 0