Политолог рассказал, какие страны столкнутся с наплывом беженцев из Афганистана
Эксперт предположил, что все государства, которые объединялись с США в мероприятиях по "наведению порядка" в Исламской Республике, запретят своим авиалиниям полёты в страну.
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В связи с бегством жителей Афганистана из страны после захвата власти боевиками "Талибана"* ряд стран рискуют столкнуться с наплывом беженцев. О том, в какие государства направятся беженцы, рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.
"Сейчас волна беженцев хлынет в другие государства. Мы знаем по опыту Литвы, хоть это и совершенно другая граница, что та риторика, которую выдают руководители, не соответствует реальным событиям и возможностям государства для принятия неуправляемой волны мигрантов", — объяснил политолог в беседе с телеканалом "360".
Он уточнил, что, согласно заключительным отчётам специалистов ООН, в Афганистане ожидается гуманитарная катастрофа. Кошкин считает, что поток переселенцев напоминает стихию, перед которой практически невозможно устоять. По его словам, всё, что сейчас можно сделать, это только провести профилактику и объединить силы, чтобы купировать наплыв беженцев из Афганистана в ближайшие государства.
Как заметил Кошкин, выбор у беженцев невелик: компания British Airways уже даже запретила своим самолётам полёты над Афганистаном. Он предполагает, что все государства, которые объединялись с США в мероприятии по "наведению порядка" в Исламской Республике, также дадут соответствующие распоряжения своим авиалиниям.
"Мы видим, что Таджикистан уже имеет лагеря для беженцев. Узбекистан сопротивлялся, но также готовится принять переселенцев. Афганистан также граничит с Китаем, но там проходов не так много. В Пакистан? Но там свои весьма меркантильные планы на Афганистан. Иран? Там, скорее всего, готовятся", — сказал Кошкин.
Эксперт уверен, что у пришедших к власти боевиков идёт "смена ориентиров". Кошкин также допустил, что Россия пересмотрит формулировку "Талибана" как террористической организации. Он добавил, что в любом случае с новым Правительством Афганистана нужно будет выстраивать отношения.
Напомним, что 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле всей территории Афганистана. В столице страны началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов на всех не хватает. Президент Афганистана Гани улетел в Узбекистан. Ранее он объяснил своё решение покинуть страну.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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