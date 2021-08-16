Политолог рассказал, какие страны столкнутся с наплывом беженцев из Афганистана

В связи с бегством жителей Афганистана из страны после захвата власти боевиками "Талибана"* ряд стран рискуют столкнуться с наплывом беженцев. О том, в какие государства направятся беженцы, рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

"Сейчас волна беженцев хлынет в другие государства. Мы знаем по опыту Литвы, хоть это и совершенно другая граница, что та риторика, которую выдают руководители, не соответствует реальным событиям и возможностям государства для принятия неуправляемой волны мигрантов", — объяснил политолог в беседе с телеканалом "360".

Он уточнил, что, согласно заключительным отчётам специалистов ООН, в Афганистане ожидается гуманитарная катастрофа. Кошкин считает, что поток переселенцев напоминает стихию, перед которой практически невозможно устоять. По его словам, всё, что сейчас можно сделать, это только провести профилактику и объединить силы, чтобы купировать наплыв беженцев из Афганистана в ближайшие государства.

Как заметил Кошкин, выбор у беженцев невелик: компания British Airways уже даже запретила своим самолётам полёты над Афганистаном. Он предполагает, что все государства, которые объединялись с США в мероприятии по "наведению порядка" в Исламской Республике, также дадут соответствующие распоряжения своим авиалиниям.

"Мы видим, что Таджикистан уже имеет лагеря для беженцев. Узбекистан сопротивлялся, но также готовится принять переселенцев. Афганистан также граничит с Китаем, но там проходов не так много. В Пакистан? Но там свои весьма меркантильные планы на Афганистан. Иран? Там, скорее всего, готовятся", — сказал Кошкин.

Эксперт уверен, что у пришедших к власти боевиков идёт "смена ориентиров". Кошкин также допустил, что Россия пересмотрит формулировку "Талибана" как террористической организации. Он добавил, что в любом случае с новым Правительством Афганистана нужно будет выстраивать отношения.