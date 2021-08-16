"Приспичило прислать пехотинцев": В МИД РФ обвинили американцев в создании хаоса в аэропорту Кабула
Из-за прибытия военных США, по мнению дипломата, в воздушной гавани были вынуждены прекратить временно прилёты и посадки гражданских рейсов.
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США при попытке безопасно вывезти сотрудников своего посольства спровоцировали хаос в аэропорту Кабула, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. По словам дипломата, Вашингтону "приспичило прислать пять тысяч пехотинцев" в страну для обеспечения безопасной эвакуации своих граждан.
"Я их понимаю как профессионал: да, хочется безопасно это сделать, хотя никто их не трогает, насколько я знаю. Они были, видимо, вынуждены прекратить временно прилёты и посадки гражданских рейсов. Этим и создали хаос и по большому счёту бардак, поэтому это не имеет никакого отношения к положению внутри Кабула", — объяснил Кабулов в эфире "России 24".
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле всей территории Афганистана. В столице страны началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов на всех не хватает. Позже в международном аэропорту Кабула заявили, что обслуживание гражданских рейсов приостановлено. При этом накануне там приземлились четыре военно-транспортных самолёта Вооружённых сил США.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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