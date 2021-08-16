США при попытке безопасно вывезти сотрудников своего посольства спровоцировали хаос в аэропорту Кабула, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. По словам дипломата, Вашингтону "приспичило прислать пять тысяч пехотинцев" в страну для обеспечения безопасной эвакуации своих граждан.

"Я их понимаю как профессионал: да, хочется безопасно это сделать, хотя никто их не трогает, насколько я знаю. Они были, видимо, вынуждены прекратить временно прилёты и посадки гражданских рейсов. Этим и создали хаос и по большому счёту бардак, поэтому это не имеет никакого отношения к положению внутри Кабула", — объяснил Кабулов в эфире "России 24".