Путин присвоил звание генерала армии главкому ВКС Сергею Суровикину
Суровикин был командующим войсками Восточного военного округа, а также возглавлял группировку войск РФ в Сирии.
Президент России Владимир Путин присвоил звание генерала армии командующему Воздушно-космическими силами Сергею Суровикину.
"Присвоить воинское звание генерала армии Суровикину Сергею Владимировичу", — говорится в тексте указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
С 2013 года Сергей Суровикин был командующим войсками Восточного военного округа, в этом же году ему было присвоено воинское звание генерал-полковник. С марта по декабрь 2017 года возглавлял группировку войск РФ в Сирии. После этой миссии он получил звание Героя России с формулировкой "за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике". В том же 2017 году Суровикин был назначен на должность Главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ.
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