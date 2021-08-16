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Путин присвоил звание генерала армии главкому ВКС Сергею Суровикину

Суровикин был командующим войсками Восточного военного округа, а также возглавлял группировку войск РФ в Сирии.

16 августа, 13:54

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерала армии командующему Воздушно-космическими силами Сергею Суровикину.

"Присвоить воинское звание генерала армии Суровикину Сергею Владимировичу", — говорится в тексте указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

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С 2013 года Сергей Суровикин был командующим войсками Восточного военного округа, в этом же году ему было присвоено воинское звание генерал-полковник. С марта по декабрь 2017 года возглавлял группировку войск РФ в Сирии. После этой миссии он получил звание Героя России с формулировкой "за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике". В том же 2017 году Суровикин был назначен на должность Главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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