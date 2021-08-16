Путин присвоил звание генерала армии главкому ВКС Сергею Суровикину

С 2013 года Сергей Суровикин был командующим войсками Восточного военного округа, в этом же году ему было присвоено воинское звание генерал-полковник. С марта по декабрь 2017 года возглавлял группировку войск РФ в Сирии. После этой миссии он получил звание Героя России с формулировкой "за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике". В том же 2017 году Суровикин был назначен на должность Главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ.