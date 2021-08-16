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"Аэрофлот" решил временно прекратить полёты над Афганистаном

Отмечается, что данные меры будут действовать до нормализации ситуации в этой стране.

16 августа, 14:40
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CSgsxJrjuhi/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">aeroflot</a></p>

Фото © Instagram / aeroflot

С 16 августа авиакомпания "Аэрофлот", а также российская грузовая компания AirBridgeCargo решили временно прекратить полёты над территорией Афганистана.

"С сегодняшнего утра перевозчики приняли решение не летать над этой территорией в связи с NOTAM (оперативная информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полётов, а также аэронавигационная информация), изданным Пакистаном по просьбе Афганистана",сообщает ТАСС со ссылкой на источник в одной из авиакомпаний.

По словам официального представителя "Аэрофлота" Михаила Дёмина, фактически маршрут полётов будет изменён только у рейсов в Дели и Бангкок. Он сообщил, что данные меры будут действовать до нормализации ситуации в стране. В пресс-службе компании S7 Airlines заявили, что у авиакомпании нет маршрутов, проходящих над территорией Афганистана.

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Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, и в Кабуле началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов в аэропорту на всех не хватает.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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