"Аэрофлот" решил временно прекратить полёты над Афганистаном
Отмечается, что данные меры будут действовать до нормализации ситуации в этой стране.
Фото © Instagram / aeroflot
С 16 августа авиакомпания "Аэрофлот", а также российская грузовая компания AirBridgeCargo решили временно прекратить полёты над территорией Афганистана.
"С сегодняшнего утра перевозчики приняли решение не летать над этой территорией в связи с NOTAM (оперативная информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полётов, а также аэронавигационная информация), изданным Пакистаном по просьбе Афганистана", — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в одной из авиакомпаний.
По словам официального представителя "Аэрофлота" Михаила Дёмина, фактически маршрут полётов будет изменён только у рейсов в Дели и Бангкок. Он сообщил, что данные меры будут действовать до нормализации ситуации в стране. В пресс-службе компании S7 Airlines заявили, что у авиакомпании нет маршрутов, проходящих над территорией Афганистана.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, и в Кабуле началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов в аэропорту на всех не хватает.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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