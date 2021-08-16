"Аэрофлот" решил временно прекратить полёты над Афганистаном

С 16 августа авиакомпания "Аэрофлот", а также российская грузовая компания AirBridgeCargo решили временно прекратить полёты над территорией Афганистана.

"С сегодняшнего утра перевозчики приняли решение не летать над этой территорией в связи с NOTAM (оперативная информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полётов, а также аэронавигационная информация), изданным Пакистаном по просьбе Афганистана", — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в одной из авиакомпаний.

По словам официального представителя "Аэрофлота" Михаила Дёмина, фактически маршрут полётов будет изменён только у рейсов в Дели и Бангкок. Он сообщил, что данные меры будут действовать до нормализации ситуации в стране. В пресс-службе компании S7 Airlines заявили, что у авиакомпании нет маршрутов, проходящих над территорией Афганистана.