Американские военные застрелили двух вооружённых человек в аэропорту Кабула

Американские солдаты застрелили двух вооружённых человек, которые приблизились к охраняемой ими территории международного аэропорта Кабула. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации местных СМИ, жители города продолжают брать воздушную гавань столицы штурмом. Причём люди буквально взбираются по высоким бетонным стенам с помощью верёвок. Другие пытаются пробиться на территорию через КПП. По некоторым данным, в городе прошёл слух, что улететь из страны можно без визы, однако, судя по сервису Flightradar24, за последние пять часов ни один самолёт из аэропорта имени Хамида Карзая не вылетал.

Паника в городе началась после того, как боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле всей территории Афганистана. Президент Ашраф Гани добровольно сдал власть и покинул страну. О его местоположении до сих пор неизвестно. Позже в международном аэропорту Кабула заявили, что обслуживание гражданских рейсов приостановлено.