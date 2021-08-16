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Американские военные застрелили двух вооружённых человек в аэропорту Кабула

Тем временем местные жители продолжают штурмовать воздушную гавань в надежде покинуть страну.

16 августа, 14:50

Фото © ТАСС / EPA

Американские солдаты застрелили двух вооружённых человек, которые приблизились к охраняемой ими территории международного аэропорта Кабула. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации местных СМИ, жители города продолжают брать воздушную гавань столицы штурмом. Причём люди буквально взбираются по высоким бетонным стенам с помощью верёвок. Другие пытаются пробиться на территорию через КПП. По некоторым данным, в городе прошёл слух, что улететь из страны можно без визы, однако, судя по сервису Flightradar24, за последние пять часов ни один самолёт из аэропорта имени Хамида Карзая не вылетал.

Не менее пяти человек погибли в результате давки и стрельбы в аэропорту Кабула

Не менее пяти человек погибли в результате давки и стрельбы в аэропорту Кабула

Как сообщал Лайф, как минимум три человека погибли при попытке вылететь с территории Афганистана, зацепившись за шасси американского самолёта. По данным афганского агентства Khaama Press, после взлёта люди продолжали держаться за шасси, но самолёт набрал высоту, их стряхнуло потоком воздуха. Страшный инцидент попал на видео.

Паника в городе началась после того, как боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле всей территории Афганистана. Президент Ашраф Гани добровольно сдал власть и покинул страну. О его местоположении до сих пор неизвестно. Позже в международном аэропорту Кабула заявили, что обслуживание гражданских рейсов приостановлено.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Люди пытаются покинуть Кабул любой ценой. Даже цепляясь за шасси самолётов : Хроника обострения в Афганистане

Люди пытаются покинуть Кабул любой ценой. Даже цепляясь за шасси самолётов : Хроника обострения в Афганистане

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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