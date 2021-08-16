МИД: Россия установила рабочие контакты с новыми властями в Афганистане
Как отметили в министерстве, сделано это в целях обеспечения безопасности российского заграничного учреждения.
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Россия смогла установить рабочие контакты с представителями новых властей в Афганистане. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.
"Посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме. Установлены рабочие контакты с представителями новых властей в целях обеспечения безопасности российского загранучреждения", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
В министерстве отметили, что обстановка в Кабуле и в Афганистане в целом начала стабилизироваться. "Талибан"* приступил к наведению общественного порядка в стране и подтвердил гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипломатов. МИД призвал все афганские стороны воздерживаться от насилия и содействовать урегулированию ситуации мирным путём.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, и в Кабуле началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов в аэропорту на всех не хватает.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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