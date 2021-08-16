НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

МИД: Россия установила рабочие контакты с новыми властями в Афганистане

Как отметили в министерстве, сделано это в целях обеспечения безопасности российского заграничного учреждения.

16 августа, 14:55

Фото © Haroon Sabawoon / Anadolu Agency via Getty Images

Россия смогла установить рабочие контакты с представителями новых властей в Афганистане. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

"Посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме. Установлены рабочие контакты с представителями новых властей в целях обеспечения безопасности российского загранучреждения", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В министерстве отметили, что обстановка в Кабуле и в Афганистане в целом начала стабилизироваться. "Талибан"* приступил к наведению общественного порядка в стране и подтвердил гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипломатов. МИД призвал все афганские стороны воздерживаться от насилия и содействовать урегулированию ситуации мирным путём.

Политолог рассказал, какие страны столкнутся с наплывом беженцев из Афганистана

Политолог рассказал, какие страны столкнутся с наплывом беженцев из Афганистана

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, и в Кабуле началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов в аэропорту на всех не хватает.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Небензя: Россия в своей политике по Афганистану будет исходить из действий талибов

сегодня в 15:45

Во время хаоса в аэропорту Кабула погибло семь человек

сегодня в 15:30

"Город был обречён": Генерал-полковник объяснил, почему талибы так быстро захватили Кабул

сегодня в 15:28

"Он совершенно бесполезен": Лоза рассказал, почему Дзюба не попал в сборную России

сегодня в 15:53

Путин упростил получение гражданства для победителей конкурсов АНО "Россия — страна возможностей"

сегодня в 15:46

Новости партнеров

Layer 1