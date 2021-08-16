МИД: Россия установила рабочие контакты с новыми властями в Афганистане

Россия смогла установить рабочие контакты с представителями новых властей в Афганистане. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

"Посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме. Установлены рабочие контакты с представителями новых властей в целях обеспечения безопасности российского загранучреждения", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В министерстве отметили, что обстановка в Кабуле и в Афганистане в целом начала стабилизироваться. "Талибан"* приступил к наведению общественного порядка в стране и подтвердил гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипломатов. МИД призвал все афганские стороны воздерживаться от насилия и содействовать урегулированию ситуации мирным путём.