Талибы обязали журналистку CNN в Афганистане выходить в эфир в хиджабе
Представители данного движения объяснили девушке, что "мусульмане хотят жить по исламским законам".
Кадр из видео © CNN
Боевики движения "Талибан"* обязали корреспондента американского телеканала CNN в Кабуле Клариссу Уорд выходить в эфир в хиджабе. Во время очередного репортажа она рассказала, что талибы не запретили ей работать, однако рекомендовали скрыть лицо и руки для продолжения освещения событий на улицах столицы Афганистана.
"Женщинам, привыкшим вести определённый образ жизни в последние 20 лет, будет очень трудно ассимилироваться к этой новой сюрреалистической норме", — посетовала Кларисса в прямом эфире.
Корреспондент уточнила, что сейчас на улицах Кабула много талибов, многие из них передвигаются с оружием в том числе и американского производства. Представители "Талибана", с которыми ей удалось пообщаться, сказали, что никаких резких мер предпринимать не будут, но "мусульмане хотят жить по исламским законам".
Напомним, что 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территории Афганистана. В столице страны началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов на всех не хватает. Президент Афганистана Гани улетел в Узбекистан. Ранее он объяснил своё решение покинуть страну.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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