"Город был обречён": Генерал-полковник объяснил, почему талибы так быстро захватили Кабул
По его мнению, афганская армия, подготовленная американскими военными, была разложена.
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Боевики движения "Талибан"* не собирались штурмовать Кабул, они заранее знали, что город обречён на "позорную сдачу", считает бывший командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Георгий Шпак.
По его мнению, талибам так неожиданно и быстро удалось захватить власть, потому что афганская армия, подготовленная американскими военными, была разложена и знала, что никто не придёт на помощь. Поэтому солдаты не стали сражаться и бежали после первого боевого столкновения, уверен Шпак. Также генерал-полковник считает, что попытка американцев сформировать переходное правительство никаким образом не повлияла на исход событий и победа радикального движения была лишь вопросом времени.
"Мне кажется, что массовой резни не будет. Хочется в это верить... Талибы хотят добиться признания их всем миром в качестве официальной власти Афганистана, нормальной власти для всего народа страны. Зверства им сейчас совершенно ни к чему. Но это Восток. Посмотрим", — добавил Шпак в беседе с RT.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, и в Кабуле началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов в аэропорту на всех не хватает.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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