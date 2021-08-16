Боевики движения "Талибан"* не собирались штурмовать Кабул, они заранее знали, что город обречён на "позорную сдачу", считает бывший командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Георгий Шпак.

По его мнению, талибам так неожиданно и быстро удалось захватить власть, потому что афганская армия, подготовленная американскими военными, была разложена и знала, что никто не придёт на помощь. Поэтому солдаты не стали сражаться и бежали после первого боевого столкновения, уверен Шпак. Также генерал-полковник считает, что попытка американцев сформировать переходное правительство никаким образом не повлияла на исход событий и победа радикального движения была лишь вопросом времени.

"Мне кажется, что массовой резни не будет. Хочется в это верить... Талибы хотят добиться признания их всем миром в качестве официальной власти Афганистана, нормальной власти для всего народа страны. Зверства им сейчас совершенно ни к чему. Но это Восток. Посмотрим", — добавил Шпак в беседе с RT.