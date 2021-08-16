Во время хаоса в аэропорту Кабула погибло семь человек

Во время хаоса в международном аэропорту Кабула сегодня утром погибло семь человек. Об этом со ссылкой на высокопоставленных военнослужащих США сообщает агентство Associated Press.

Как отмечается, речь идёт о давке, которая образовалась сегодня на территории воздушной гавани, и о тех, кто погиб, сорвавшись с вылетающего военно-транспортного самолёта американских вооружённых сил. Ранее Лайф сообщал, что жертвами трагедии стали три человека.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов.