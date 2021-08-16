Небензя: Россия в своей политике по Афганистану будет исходить из действий талибов

При определении дальнейших шагов по ситуации в Афганистане Россия будет отталкиваться от действий движения "Талибан"*, под контролем которого сейчас находится эта страна. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Что касается дальнейших официальных шагов в отношении талибов, то мы будем определяться с этими шагами в зависимости от развития ситуации и их конкретных действий", — сказал он в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

По словам постпреда, Москва считает, что поддаваться паническим настроениям из-за обострения ситуации в Афганистане пока не стоит. Небензя также отметил важность того, что удалось избежать массового кровопролития среди населения, призвав при этом все вовлечённые стороны воздерживаться от насилия и содействовать урегулированию мирным путём.

Напомним, после того, как президент США Джо Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана, в стране активизировались силы радикального движения "Талибан". Боевики стали захватывать одну провинцию за другой, а в последние дни, когда талибы зашли в столицу, ситуация обострилась максимально. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну, а талибы заявили о контроле над всеми районами столицы.