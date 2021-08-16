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Небензя: Россия в своей политике по Афганистану будет исходить из действий талибов

Также Москва призывает все вовлечённые стороны воздерживаться от насилия и содействовать урегулированию ситуации мирным путём.

16 августа, 15:45
<p>Фото © ТАСС/Lev Radin/Pacific Press via ZUMA Wire</p>

Фото © ТАСС/Lev Radin/Pacific Press via ZUMA Wire

При определении дальнейших шагов по ситуации в Афганистане Россия будет отталкиваться от действий движения "Талибан"*, под контролем которого сейчас находится эта страна. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Что касается дальнейших официальных шагов в отношении талибов, то мы будем определяться с этими шагами в зависимости от развития ситуации и их конкретных действий", — сказал он в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

По словам постпреда, Москва считает, что поддаваться паническим настроениям из-за обострения ситуации в Афганистане пока не стоит. Небензя также отметил важность того, что удалось избежать массового кровопролития среди населения, призвав при этом все вовлечённые стороны воздерживаться от насилия и содействовать урегулированию мирным путём.

От надежды до паники: Приход талибов к власти расколол афганское общество

От надежды до паники: Приход талибов к власти расколол афганское общество

Напомним, после того, как президент США Джо Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана, в стране активизировались силы радикального движения "Талибан". Боевики стали захватывать одну провинцию за другой, а в последние дни, когда талибы зашли в столицу, ситуация обострилась максимально. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну, а талибы заявили о контроле над всеми районами столицы.

Тем временем в аэропорту Кабула произошла давка из-за желающих покинуть Афганистан. В воздушной гавани звучат выстрелы и крики пассажиров. Рейсов на всех не хватает, поэтому многие даже цепляются за самолёты, чтобы покинуть страну. Уже есть жертвы.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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