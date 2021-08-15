Путин наградил орденом худрука Кремлёвского дворца Петра Шаболтая

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность", — говорится в соответствующем указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

70-летний Пётр Шаболтай на протяжении 20 лет возглавляет Государственный Кремлёвский дворец, до этого он шестнадцать лет работал худруком и директором Государственного центрального концертного зала "Россия". Также согласно указу президента страны, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени награждается декан факультета фундаментальной медицины МГУ Всеволод Ткачук, а заведующий кафедрой истории Средних веков, бывший декан истфака МГУ Сергей Карпов получает орден Александра Невского.