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Путин наградил орденом худрука Кремлёвского дворца Петра Шаболтая

Он удостоен награды за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность, говорится в указе.

15 августа, 10:03
<p>Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/65973/photos/66016" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт Президента России</a></p>

Фото © Официальный сайт Президента России

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени народного артиста России, художественного руководителя Государственного Кремлёвского дворца Петра Шаболтая.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность", говорится в соответствующем указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

70-летний Пётр Шаболтай на протяжении 20 лет возглавляет Государственный Кремлёвский дворец, до этого он шестнадцать лет работал худруком и директором Государственного центрального концертного зала "Россия". Также согласно указу президента страны, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени награждается декан факультета фундаментальной медицины МГУ Всеволод Ткачук, а заведующий кафедрой истории Средних веков, бывший декан истфака МГУ Сергей Карпов получает орден Александра Невского.

Путин учредил новые орден и медаль за заслуги в области культуры

Путин учредил новые орден и медаль за заслуги в области культуры

Также Путин подписал указ о награждении российских военных, погибших при тушении пожаров в Турции. Наград посмертно удостоены подполковник Беркутов Владислав Николаевич, подполковник Карасёв Вадим Александрович, подполковник Кузнецов Евгений Викторович, старший лейтенант Омельченко Николай Олегович.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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