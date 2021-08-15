Путин наградил школьницу, спасшую провалившихся под лёд детей в Петербурге
Также наград удостоились ещё четыре человека, совершивших аналогичные подвиги в разных регионах страны.
Фото © ТАСС / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин наградил школьницу, которая в прошлом году спасла двух провалившихся под лёд детей. Как следует из текста президентского указа, опубликованного на портале правовой информации, девушка удостоилась медали "За спасение погибавших".
"За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить медалью "За спасение погибавших" Шестову Елизавету Игоревну", — говорится в документе.
Кроме того, медаль получил Александр Недоступов из Тверской области, спасший из воды прошлым летом двух детей, Андрей Половников из Курганской области — за аналогичный подвиг осенью прошлого года, а также Виталий Кравчук и Тимофей Цветков.
Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно орденом Мужества российских военных, погибших при тушении пожаров в Турции.
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