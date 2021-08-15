Путин наградил школьницу, спасшую провалившихся под лёд детей в Петербурге

Президент России Владимир Путин наградил школьницу, которая в прошлом году спасла двух провалившихся под лёд детей. Как следует из текста президентского указа, опубликованного на портале правовой информации, девушка удостоилась медали "За спасение погибавших".

"За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить медалью "За спасение погибавших" Шестову Елизавету Игоревну", — говорится в документе.

Кроме того, медаль получил Александр Недоступов из Тверской области, спасший из воды прошлым летом двух детей, Андрей Половников из Курганской области — за аналогичный подвиг осенью прошлого года, а также Виталий Кравчук и Тимофей Цветков.