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Число погибших при взрыве танкера в Ливане увеличилось до 28

Около 80 человек было ранено, они отправлены на лечение в Бейрут и Триполи.

15 августа, 09:58
<p> Фото © Getty Images</p>

Фото © Getty Images

Число погибших при взрыве газового танкера в районе Аккар на севере Ливана увеличилось до 28 человек. Такие данные приводит AFP со ссылкой на Минздрав ближневосточной страны.

Отмечается, что по меньшей мере 79 человек получили ранения. Пострадавших направили в медицинские учреждения в Бейруте и Триполи.

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Инцидент в Аккаре стал самым серьёзным в стране после взрыва в порту Бейрута, который произошёл 4 августа 2020 года. Тогда погибло свыше 180 человек, тысячи были ранены. Причиной стали три тысячи тонн аммиачной селитры, которая хранилась ненадлежащим образом.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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