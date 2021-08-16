"Писали, звонили": Ставшая звездой TikTok учительница удалила аккаунт из-за жалоб родителей
Дарья извинилась перед своими подопечными за то, что не последовала своему же совету — защищать свои интересы и добиваться своего.
Школьная учительница английского языка из Ачинска Дарья Лейко по рекомендации руководства школы удалила аккаунт в "Тиктоке", в котором она выкладывала развлекательные сатирические видео про жизнь современных педагогов. Об этом девушка рассказала в видеообращении, которое опубликовала у себя на странице в соцсетях.
"Мне стала писать, звонить администрация школы, ссылаясь на Управление образования Ачинского района, и говорить, что стали поступать жалобы от родителей… Наверное, увидели что-то такое, что посчитали меня некомпетентным педагогом. И стали в разговоре звучать такие слова, как "заявления", "прокуратура", — рассказала Дарья в видеообращении.
Учительница отметила, что самостоятельно приняла решение об удалении аккаунта, потому что не хочет конфликта, никаких угроз со стороны руководства не было. Девушка говорит, что не жалуется, а просто хотела внести ясность, поскольку ей поступает много вопросов о причине удаления профиля. Дарья поблагодарила своих учеников за поддержку. Она извинилась перед своими подопечными за то, что не последовала своему же совету — защищать свои интересы и добиваться своего.
"Я считаю, что когда ты не просто можешь научить молодое поколение, но и сама у них учишься, то твоя любая работа будет просто в удовольствие", — отметила Лейко.
Учительница английского добавила, что может в будущем создать собственный образовательный блог, как предложила ей директор школы.
Ранее учительница из Петербурга столкнулась с похожей ситуацией и в слезах рассказала о своём увольнении из-за смешных роликов в "Тиктоке". Когда героиня этого материала начала снимать шуточные ролики о жизни преподавателя, ученики с радостью принимали участие в съёмках, но такая внеклассная деятельность нравилась далеко не всем.
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