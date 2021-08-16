В Тамбовской области у медпункта нашли десятки сожжённых вакцин от ковида

В Тамбовской области полицейские обнаружили 32 ампулы с вакциной против ковида на месте костра около медпункта в селе Павлодар Жердевского района. Таким образом неизвестные пытались скрыть факты продажи справок о вакцинации, желая уничтожить улики, сообщили в региональном УМВД версию следствия.

"В настоящее время проводится проверка, получена серия данных препаратов, проверяются медицинские работники, которые осуществляли вакцинацию в вышеуказанном медпункте", — заявили в ведомстве.