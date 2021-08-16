В Тамбовской области у медпункта нашли десятки сожжённых вакцин от ковида
Полицейские установили серию данных препаратов и проверяют медработников на причастность к их уничтожению.
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В Тамбовской области полицейские обнаружили 32 ампулы с вакциной против ковида на месте костра около медпункта в селе Павлодар Жердевского района. Таким образом неизвестные пытались скрыть факты продажи справок о вакцинации, желая уничтожить улики, сообщили в региональном УМВД версию следствия.
"В настоящее время проводится проверка, получена серия данных препаратов, проверяются медицинские работники, которые осуществляли вакцинацию в вышеуказанном медпункте", — заявили в ведомстве.
Правоохранители также выяснили, что в селе Калаис Кирсановского района медработница включила 39-летнюю местную жительницу в отчёт о вакцинации от ковида, хотя прививку она не делала. Полицейские Тамбовской области устанавливают не только организаторов, но и получателей таких услуг.
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Ранее Лайф сообщал, что администратора поликлиники в Калининграде задержали за продажу липовых сертификатов о вакцинации. Предприимчивая женщина уничтожала неиспользованные препараты, сливая их в канализацию.
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