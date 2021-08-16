Суд отложил рассмотрение дела о блокировке YouTube-канала "Царьград"

Рассмотрение жалобы от компании Google на решение по иску телеканала "Царьград" было снова перенесено, в этот раз на 20 сентября. Такая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Решение принял Девятый арбитражный апелляционный суд. В минувшем июле он уже откладывал слушания по ходатайству Google. В беседе с RT юрист телеканала Дмитрий Магоня заявил, что "Царьград" в случае заявлений IT-компании о мировом соглашении желает проводить предметные переговоры, на которых, в частности, будут подняты проблемы восстановления видеоконтента.

"Переговоры нужно вести предметно. Предмет их очень прост: может ли Google обеспечить восстановление видеоконтента? Это вопрос очень важный, потому что на протяжении длительного времени Google говорил, что контент утрачен без права восстановления. Мы так и не услышали конкретно: есть контент или нет видеоконтента", — объяснил юрист.

По его словам, отсутствует конкретика насчёт того, остались ли "терабайты часов передач на бекапе". Без обсуждения технической стороны бессмысленна дальнейшая дискуссия.

"По сути, это отправная точка для ведения любых переговоров. Там была миллионная аудитория, возможно ли её восстановить? Там были социальные связи с подписчиками. Нужно всё это указать [в мировом соглашении], и вся эта техническая сторона и есть предмет переговоров", — подытожил Магоня.