В США нашли виновника захвата власти в Афганистане талибами

Корреспондент National Interest Майкл Рубин предложил США наказать Пакистан за провал миссии в Афганистане. В своей статье он предложил ввести санкции в отношении офицеров пакистанской разведки и армии, которые причастны к поддержке "Талибана"* и других террористических групп.

Рубин также предлагает исключить страну из списка основных союзников США и отказать в предоставлении кредитов МВФ, Азиатского банка развития и Всемирного банка.

"Поражение США против "Талибана" и, как следствие, против Исламабада — это унижение. Оно коренится не в военных неудачах Америки, а в прогнившей и близорукой политике Вашингтона. Это удар, которого можно было избежать, но, поскольку нам его нанесли, мы не должны оставлять его без ответа", — заявил колумнист.

Рубин считает, что реальная причина поражения Кабула в войне заключается именно в том, что Пакистан помогал талибам. Он добавил, что в то же время государство сотрудничало с американскими властями и за 20 лет получило 23 миллиарда долларов за поддержку стран Запада, которые воевали в соседнем Афганистане. Аналитик уверен, что нет смысла отрицать вину Пакистана, поскольку там скрывался и лидер террористической группировки "Аль-Каида"* Усама бен Ладен, и организатор серии терактов 11 сентября 2001 года Халид Шейх Мохаммед.

"Нынешний удар по Афганистану произошёл не на пустом месте. Это результат обмана: Исламабад убеждал Вашингтон, что он содействует мирным переговорам, а на самом деле готовил "Талибан" к захвату соседней страны", — написал Рубин.

Он также напомнил, что Пакистан тесно контактирует с Китаем и в связи с этим Пекин получает доступ к Индийскому океану и влияет на Индо-Тихоокеанский регион. Вдобавок КНР обучает пакистанские спецслужбы, а Вооружённые силы Пакистана установили прочные связи с китайской Народно-освободительной армией.