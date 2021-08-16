Клинцевич объяснил, чем выгодно обострение в Афганистане для США

Лидер Российского союза ветеранов и бывший сенатор Франц Клинцевич рассказал, насколько Вашингтону выгодна ситуация в Афганистане, и добавил, что это часть их военной и политической стратегии. Он отметил, что не очень ясно, почему американцы не передали технику, вооружение и боеприпасы представителям действующей власти, а вместо этого "просто всё бросили и фактически передали на блюдечке талибам".

"Власть захватить просто, удержать сложно. У той власти, которая рухнула, был слабый авторитет. Сегодня у Афганистана во главе стоит "Талибан"*, его основа — бандформирование. Все они — непростые ребята", — цитирует Клинцевича телеканал "360".

Решение российских властей Клинцевич оценил положительно. Он подчеркнул, что Афганистан покинули дипломаты всех стран, которые там находились, но российская дипмиссия осталась. По мнению бывшего сенатора, сейчас России следует продолжать держать диалог.

Клинцевич также обратил внимание на то, что за последние три года в Афганистане в разы выросло количество приверженцев ИГИЛ*. Он напомнил, что ещё три года назад там было 12 тысяч игиловцев.

"Сейчас их уже более 30 тысяч. Их перевезли американские военные из Сирии в Афганистан. Они не входят в "Талибан", но сегодня может быть возрождена "Аль-Каида"*, у которой есть и внешние интересы исламского халифата. Дестабилизация социальной среды союзных республик под видом беженцев — это абсолютно реальный сценарий", — заметил Клинцевич.

Политик напомнил, что США сбежали из Афганистана спустя 20 лет. По его словам, это было "бездарно", но вместе с тем в этом тоже был расчёт, причём и политический, и военный. Кроме того, по мнению Клинцевича, резкий рост наркотрафика также является частью американской стратегии, потому что США также будут получать от этого прибыль.