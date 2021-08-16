МакSим показала первое фото из дома, и одна деталь не могла не напугать фанатов
После перенесённой болезни организм звезды очень слаб и требует длительного восстановления.
Фото © Instagram/maksimartist
Певица Марина Максимова, более известная как MaкSим, уже несколько дней находится дома. Артистка, за которую переживала практически вся Россия, смогла побороть тяжёлую форму коронавируса и встать на ноги.
Звезда опубликовала в своём инстаграме первое фото из квартиры, на котором показала подписчикам букет, подаренный ей телеведущим Дмитрием Борисовым. Однако поклонники обратили внимание на другую не менее важную деталь: судя по ногам, которые попали в кадр, певица очень сильно похудела. Стоит отметить, что организм её по-прежнему слаб, и ему, вероятно, предстоит долгое восстановление.
Напомним, певицу МакSим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня, где она выступала с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а поражение лёгких было уже 80%. 3 августа стало известно, что МакSим уже самостоятельно дышит через кислородную маску. А позже она сама вышла на связь с поклонниками.
13 августа журналистам удалось снять момент выписки артистки из больницы. МакSим передвигалась в инвалидном кресле, а на лице у неё были "глухие" затемнённые очки и маска. Позже сообщалось, что певице придётся отправиться в реабилитационный центр, однако эту информацию представители звезды опровергли.
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