МакSим показала первое фото из дома, и одна деталь не могла не напугать фанатов

Певица Марина Максимова, более известная как MaкSим, уже несколько дней находится дома. Артистка, за которую переживала практически вся Россия, смогла побороть тяжёлую форму коронавируса и встать на ноги.

Звезда опубликовала в своём инстаграме первое фото из квартиры, на котором показала подписчикам букет, подаренный ей телеведущим Дмитрием Борисовым. Однако поклонники обратили внимание на другую не менее важную деталь: судя по ногам, которые попали в кадр, певица очень сильно похудела. Стоит отметить, что организм её по-прежнему слаб, и ему, вероятно, предстоит долгое восстановление.