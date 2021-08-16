НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

МакSим показала первое фото из дома, и одна деталь не могла не напугать фанатов

После перенесённой болезни организм звезды очень слаб и требует длительного восстановления.

16 августа, 16:28
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/maksimartist/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">maksimartist</a></p>

Фото © Instagram/maksimartist

Певица Марина Максимова, более известная как MaкSим, уже несколько дней находится дома. Артистка, за которую переживала практически вся Россия, смогла побороть тяжёлую форму коронавируса и встать на ноги.

Звезда опубликовала в своём инстаграме первое фото из квартиры, на котором показала подписчикам букет, подаренный ей телеведущим Дмитрием Борисовым. Однако поклонники обратили внимание на другую не менее важную деталь: судя по ногам, которые попали в кадр, певица очень сильно похудела. Стоит отметить, что организм её по-прежнему слаб, и ему, вероятно, предстоит долгое восстановление.

Певица МакSим столкнулась с проблемами с памятью

Певица МакSим столкнулась с проблемами с памятью

Напомним, певицу МакSим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня, где она выступала с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а поражение лёгких было уже 80%. 3 августа стало известно, что МакSим уже самостоятельно дышит через кислородную маску. А позже она сама вышла на связь с поклонниками.

13 августа журналистам удалось снять момент выписки артистки из больницы. МакSим передвигалась в инвалидном кресле, а на лице у неё были "глухие" затемнённые очки и маска. Позже сообщалось, что певице придётся отправиться в реабилитационный центр, однако эту информацию представители звезды опровергли.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Директор МакSим опровергла данные о её госпитализации в реабилитационный центр

сегодня в 11:29

Менеджер раскрыла подробности задержания блогерши Сажиной с "деньгами и оружием"

сегодня в 10:00

Эллиот Пейдж выложил фото топлес, и фанаты не узнали в подкачанном парне ту прежнюю хрупкую девушку

сегодня в 15:41
Life

Очевидцы: Посёлок на Урале после аварии промзоне накрыло облаком, пахнущим серой

сегодня в 17:37

Посол РФ в Афганистане изъявил намерение проехаться с талибами по Кабулу

сегодня в 17:37

Новости партнеров

Layer 1