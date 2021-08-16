Депутаты законодательного собрания планируют запретить выгул потенциально опасных собак без страхового полиса. Как сообщает газета "Петербургский дневник", за прогулку без полиса хозяина будет ждать штраф, а сколько будет стоить сама страховка, создатели законопроекта пока не знают.

Председатель закса Вячеслав Макаров объяснил инициативу тем, что любой обладатель имущества, являющегося источником повышенной опасности (автотранспорта, бойцовой собаки, другого опасного животного), должен страховать свою ответственность за возможное причинение вреда другим людям.

Однако кинолог Андрей Мамаенко с ним не согласен. Он усомнился и в перечне опасных пород. В пример он привёл выдрессированных собак, которые, по его мнению, вряд ли будут вести себя неадекватно, и собак маленьких пород, которые на первый взгляд спокойные и дружелюбные.

"Ну введут типа ОСАГО. И что? С машинами проще. Она ударила другую машину, и всё понятно. Есть госномер. А что тут? Собака вас укусила. Хозяин просто убежит. И как вы докажете, что это его собака укусила? Законопроект приведёт только к одному — к бессмысленным поборам. А если собака бездомная, то кому и что будем платить? За счёт какого полиса?" — возмутился Мамаенко.