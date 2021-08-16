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Россиянка открыла гостиницу для животных, чьи хозяева заразились ковидом

По словам владелицы, в больших городах эта услуга пользуется спросом, а в регионах порой сложно пристроить своего питомца.

16 августа, 17:52

В городе Коряжма Архангельской области Лариса Жужгина открыла гостиницу для животных, чьи хозяева не знают, куда их пристроить в период жизненных затруднений. В частности, если владельцы заболели ковидом и им некому передать питомца. Об этом рассказал Mash.

В марте Жужгина попала в больницу с ковидом, а её кошка Буся осталась в одиночестве, за ней некому было присмотреть. По выздоровлении женщине пришла идея о создании своей гостиницы для домашних животных, чьи хозяева заболели коронавирусом и не могли позаботиться о своих подопечных или пристроить их на время.

"Люди пользуются этими услугами в больших городах, а здесь мы не можем никого практически найти. И в больнице нас три человека лежало, как раз показали обстоятельства: там семья вся заболела, и тоже не могли пристроить своих животных. Так и родился этот проект", — рассказала хозяйка гостиницы.

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По словам хозяйки гостиницы, ей часто приходится объяснять, что многим некуда деть питомцев во время отпуска, болезни и в других случаях.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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