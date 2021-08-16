Россиянка открыла гостиницу для животных, чьи хозяева заразились ковидом

В городе Коряжма Архангельской области Лариса Жужгина открыла гостиницу для животных, чьи хозяева не знают, куда их пристроить в период жизненных затруднений. В частности, если владельцы заболели ковидом и им некому передать питомца. Об этом рассказал Mash.

В марте Жужгина попала в больницу с ковидом, а её кошка Буся осталась в одиночестве, за ней некому было присмотреть. По выздоровлении женщине пришла идея о создании своей гостиницы для домашних животных, чьи хозяева заболели коронавирусом и не могли позаботиться о своих подопечных или пристроить их на время.

"Люди пользуются этими услугами в больших городах, а здесь мы не можем никого практически найти. И в больнице нас три человека лежало, как раз показали обстоятельства: там семья вся заболела, и тоже не могли пристроить своих животных. Так и родился этот проект", — рассказала хозяйка гостиницы.

По словам хозяйки гостиницы, ей часто приходится объяснять, что многим некуда деть питомцев во время отпуска, болезни и в других случаях.