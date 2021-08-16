Совбез ООН предостерёг талибов от поддержки террористов за пределами Афганистана

Радикальное движение "Талибан"*, как и любая другая афганская группировка или отдельный человек, не должно поддерживать террористов, которые действуют за пределами Афганистана, говорится в заявлении Совета Безопасности ООН.

СБ ООН при этом призвал к незамедлительному прекращению любого насилия и образованию путём переговоров нового правительства в Афганистане, которое будет единым, инклюзивным и "представительным, что подразумевает полное, равное и значимое участие в нём женщин". Также из текста следует, что с афганской территории в будущем не должно исходить никаких угроз и посягательств на безопасность других государств. Данный факт должен быть гарантирован. Заявление Совбеза не содержит информации о признании или непризнании радикального движения "Талибан" и их государства.