НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Совбез ООН предостерёг талибов от поддержки террористов за пределами Афганистана

Также движение призвали дать гарантии того, что в исламской республике никто не будет посягать на безопасность других государств.

16 августа, 17:44
<p>Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/un_photo/36895242880/in/photolist-YdiLif-QZWgFT-231TC4M-26693SA-63Cwic-Wjeba6-7LHWHX-ACrecs-QZdq7z-LScVu4-JFSszH-qSLH3-bs2PJM-2dbiyyK-8YgPN7-3no7Mw-Y6Xje7-6qQeDf-NSyEZN-DqHqji-63CvyV-cvJS2w-6qQez9-5twZqp-WsoaNE-anF5FU-3EME9Z-mEPaCD-8rEFiz-mEQLBL-mENNLv-2JK6aj-8rEFoz-mEQJzu-8rHLe1-8rEFk4-mENKH6-Gwm5o-GwzD8-8rEFmc-Gwvg5-EMDmdN-Gwmph-Qe6dsV-8tXoho-63GLjw-aGugAa-h7EizW-2hzW2T4-2f88kmq" target="_blank" rel="noopener noreferrer">United Nations Photo</a></p>

Фото © Flickr / United Nations Photo

Радикальное движение "Талибан"*, как и любая другая афганская группировка или отдельный человек, не должно поддерживать террористов, которые действуют за пределами Афганистана, говорится в заявлении Совета Безопасности ООН.

СБ ООН при этом призвал к незамедлительному прекращению любого насилия и образованию путём переговоров нового правительства в Афганистане, которое будет единым, инклюзивным и "представительным, что подразумевает полное, равное и значимое участие в нём женщин". Также из текста следует, что с афганской территории в будущем не должно исходить никаких угроз и посягательств на безопасность других государств. Данный факт должен быть гарантирован. Заявление Совбеза не содержит информации о признании или непризнании радикального движения "Талибан" и их государства.

Совбез ООН обсудит обострение в Афганистане 16 августа

Совбез ООН обсудит обострение в Афганистане 16 августа

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. На этом фоне движение "Талибан" организовало масштабное наступление и захватило многие афганские провинции. Ранее сегодня боевики вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и уехал из страны.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1