Совбез ООН предостерёг талибов от поддержки террористов за пределами Афганистана
Также движение призвали дать гарантии того, что в исламской республике никто не будет посягать на безопасность других государств.
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Радикальное движение "Талибан"*, как и любая другая афганская группировка или отдельный человек, не должно поддерживать террористов, которые действуют за пределами Афганистана, говорится в заявлении Совета Безопасности ООН.
СБ ООН при этом призвал к незамедлительному прекращению любого насилия и образованию путём переговоров нового правительства в Афганистане, которое будет единым, инклюзивным и "представительным, что подразумевает полное, равное и значимое участие в нём женщин". Также из текста следует, что с афганской территории в будущем не должно исходить никаких угроз и посягательств на безопасность других государств. Данный факт должен быть гарантирован. Заявление Совбеза не содержит информации о признании или непризнании радикального движения "Талибан" и их государства.
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. На этом фоне движение "Талибан" организовало масштабное наступление и захватило многие афганские провинции. Ранее сегодня боевики вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и уехал из страны.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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