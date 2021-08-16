Покрас Лампас продал свою работу в формате NFT за рекордную сумму

Стрит-арт-художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) сообщил, что продал свою работу "Десятый пункт Манифеста каллиграфутуризма" за 2,5 миллиона рублей в формате NFT (вариант криптовалюты), установив личный рекорд.

"Сегодня ночью произошёл мой рекорд продаж — "Десятый пункт Манифеста каллиграфутуризма" был продан в формате NFT за 2 500 000 рублей по актуальному курсу (или 80 BNB в криптовалюте) на маркетплейсе Binance NFT. Общая сумма продаж десяти пунктов составила более 10 500 000 рублей (342 BNB, или 145 000 долларов). Это мой абсолютный рекорд и большая честь", — написал он у себя в инстаграме.

В своей работе автор написал: "Традиции диктуют правила формирования букв и их прочтения. Эти буквы теперь — разрушены. Эти правила теперь — разрушены. Эти ограничения теперь — разрушены".