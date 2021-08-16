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Покрас Лампас продал свою работу в формате NFT за рекордную сумму

Данная картина, по мнению автора, говорит о разрушении правил формирования букв и их прочтения.

16 августа, 17:31
<p>Фото © <a href="https://www.binance.com/ru/nft/goods/detail?productId=5457239&isProduct=1&fbclid=IwAR01In_rmM-x8qnYC3PUGrS7AASm0C9UxPtcsQg4ZXmehT-LCVI5zSq16qM" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Binance NFT</a></p>

Фото © Binance NFT

Стрит-арт-художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) сообщил, что продал свою работу "Десятый пункт Манифеста каллиграфутуризма" за 2,5 миллиона рублей в формате NFT (вариант криптовалюты), установив личный рекорд.

"Сегодня ночью произошёл мой рекорд продаж — "Десятый пункт Манифеста каллиграфутуризма" был продан в формате NFT за 2 500 000 рублей по актуальному курсу (или 80 BNB в криптовалюте) на маркетплейсе Binance NFT. Общая сумма продаж десяти пунктов составила более 10 500 000 рублей (342 BNB, или 145 000 долларов). Это мой абсолютный рекорд и большая честь", — написал он у себя в инстаграме.

В своей работе автор написал: "Традиции диктуют правила формирования букв и их прочтения. Эти буквы теперь — разрушены. Эти правила теперь — разрушены. Эти ограничения теперь — разрушены".

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А ещё Покрас Лампас рассказал, что изменилось в профессии художника с приходом пандемии. По его словам, пришлось больше находиться в мастерской, нежели на каких-то событиях. Впрочем, ограничения повлияли на всех людей, а не только на художников. Они, как часть общества, приняли правила и следуют им.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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