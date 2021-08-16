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Skoda объявила цены на обновлённый Kodiaq в России

Его дореформенная версия заняла восьмое место в списке самых популярных кроссоверов у россиян за первое полугодие 2021 года.

16 августа, 17:29
<p>Фото © <a href="https://press.skoda-avto.ru/catalog/detail/21291/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба ŠKODA</a></p>

Фото © Пресс-служба ŠKODA

В сентябре в России стартуют продажи обновлённой модели Skoda Kodiaq, производители опубликовали прайс, из которого следует, что россиянам покупка кроссовера обойдётся минимум в 1 961 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба чешского бренда.

Отмечается, что в стартовой версии идёт мотор 1.4 TSI мощностью 125 лошадиных сил, МКП и передний привод. Также в комплектации Active расширили список базового оборудования, теперь здесь есть светодиодные фары и задние фонари, цветной дисплей Maxi Dot и другие обновления. По сравнению с прошлой версией стоимость модели увеличилась на 59 тысяч рублей.

Обновлённый Kodiaq презентовали в апреле этого года, он отличается изменённой решёткой радиатора с уменьшенным углом наклона и более узкими фарами, а также новым комплектом легкосплавных дисков на 20 дюймов. Skoda Kodiaq занял восьмое место в списке самых популярных кроссоверов в России за 2021 год.

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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