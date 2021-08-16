Skoda объявила цены на обновлённый Kodiaq в России

В сентябре в России стартуют продажи обновлённой модели Skoda Kodiaq, производители опубликовали прайс, из которого следует, что россиянам покупка кроссовера обойдётся минимум в 1 961 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба чешского бренда.

Отмечается, что в стартовой версии идёт мотор 1.4 TSI мощностью 125 лошадиных сил, МКП и передний привод. Также в комплектации Active расширили список базового оборудования, теперь здесь есть светодиодные фары и задние фонари, цветной дисплей Maxi Dot и другие обновления. По сравнению с прошлой версией стоимость модели увеличилась на 59 тысяч рублей.

Обновлённый Kodiaq презентовали в апреле этого года, он отличается изменённой решёткой радиатора с уменьшенным углом наклона и более узкими фарами, а также новым комплектом легкосплавных дисков на 20 дюймов. Skoda Kodiaq занял восьмое место в списке самых популярных кроссоверов в России за 2021 год.