Skoda объявила цены на обновлённый Kodiaq в России
Его дореформенная версия заняла восьмое место в списке самых популярных кроссоверов у россиян за первое полугодие 2021 года.
Фото © Пресс-служба ŠKODA
В сентябре в России стартуют продажи обновлённой модели Skoda Kodiaq, производители опубликовали прайс, из которого следует, что россиянам покупка кроссовера обойдётся минимум в 1 961 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба чешского бренда.
Отмечается, что в стартовой версии идёт мотор 1.4 TSI мощностью 125 лошадиных сил, МКП и передний привод. Также в комплектации Active расширили список базового оборудования, теперь здесь есть светодиодные фары и задние фонари, цветной дисплей Maxi Dot и другие обновления. По сравнению с прошлой версией стоимость модели увеличилась на 59 тысяч рублей.
Обновлённый Kodiaq презентовали в апреле этого года, он отличается изменённой решёткой радиатора с уменьшенным углом наклона и более узкими фарами, а также новым комплектом легкосплавных дисков на 20 дюймов. Skoda Kodiaq занял восьмое место в списке самых популярных кроссоверов в России за 2021 год.
Ранее в Госдуме предложили пересмотреть налог на дорогие авто. Авторы законопроекта отмечают, что автомобили за три миллиона уже сложно назвать предметом роскоши, а значит, на их владельцев нагрузка ложится необоснованно.
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