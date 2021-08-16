Власти России внимательно следят за ситуацией в Центральной Азии и выражают обеспокоенность террористической угрозой в Афганистане. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН. По словам постпреда, боевики могут проникнуть в соседние страны под видом беженцев, число которых увеличилось на границах Афганистана. Там по-прежнему сохраняется террористическая угроза.

"Обеспокоенность вызывают многочисленные сводки о количестве внутриперемещённых лиц и потоках беженцев за пределы страны. Это создаёт дополнительную нагрузку на сопредельные республики, включая Таджикистан, Узбекистан, Иран и Пакистан, не говоря уже о риске инфильтрации боевиков, в том числе под видом беженцев", — отметил Небензя.

Напомним, после того как президент США Джо Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана, в стране активизировались силы радикального движения "Талибан". Боевики стали захватывать одну провинцию за другой, а в последние дни, когда талибы зашли в столицу, ситуация обострилась максимально. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну, а талибы заявили о контроле над всеми районами столицы.