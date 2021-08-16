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"Под видом беженцев": Небензя заявил о риске проникновения боевиков из Афганистана в Центральную Азию

По мнению дипломата, в стране по-прежнему сохраняется угроза терроризма, которая вызывает обеспокоенность.

16 августа, 17:16
<p>Фото © Haroon Sabawoon / Anadolu Agency via Getty Images</p>

Фото © Haroon Sabawoon / Anadolu Agency via Getty Images

Власти России внимательно следят за ситуацией в Центральной Азии и выражают обеспокоенность террористической угрозой в Афганистане. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН. По словам постпреда, боевики могут проникнуть в соседние страны под видом беженцев, число которых увеличилось на границах Афганистана. Там по-прежнему сохраняется террористическая угроза.

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Небензя: Россия в своей политике по Афганистану будет исходить из действий талибов

"Обеспокоенность вызывают многочисленные сводки о количестве внутриперемещённых лиц и потоках беженцев за пределы страны. Это создаёт дополнительную нагрузку на сопредельные республики, включая Таджикистан, Узбекистан, Иран и Пакистан, не говоря уже о риске инфильтрации боевиков, в том числе под видом беженцев", — отметил Небензя.

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Напомним, после того как президент США Джо Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана, в стране активизировались силы радикального движения "Талибан". Боевики стали захватывать одну провинцию за другой, а в последние дни, когда талибы зашли в столицу, ситуация обострилась максимально. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну, а талибы заявили о контроле над всеми районами столицы.

Тем временем в аэропорту Кабула произошла давка из-за желающих покинуть Афганистан. В воздушной гавани звучат выстрелы и крики пассажиров. Рейсов на всех не хватает, поэтому многие даже цепляются за самолёты, чтобы покинуть страну. Уже есть жертвы.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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Байден выступит с экстренным заявлением по ситуации в Афганистане

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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