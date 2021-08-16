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Министр обороны Великобритании не сдержал слёз, комментируя ситуацию в Афганистане

Он заявил, что "Запад сделал то, что сделал", и теперь Лондон обязан вернуть своих сограждан на родину.

16 августа, 17:07

Глава британского Минобороны не сдержал слёз, комментируя ситуацию в Афганистане. Видео © Twitter / LBC

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не смог сдержать слёз во время интервью телеканалу LBC, комментируя события, происходящие в Афганистане. Во время беседы с телеведущим он рассказал, что сейчас все силы министерства брошены на то, чтобы помочь соотечественникам, застрявшим в исламской республике. При этом он оговорился, что, вероятно, вернуть на родину всех британских подданных не получится.

"Некоторые люди не вернутся назад... Некоторые люди не вернутся, и нам придётся приложить все усилия, чтобы помочь им", — сквозь слёзы сказал Уоллес.

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Когда ведущий спросил, почему министр так эмоционально реагирует на это, тот ответил, что "Запад сделал то, что сделал, и теперь мы должны сделать всё возможное, чтобы вывезти людей и выполнить свои обязательства".

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. В результате отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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