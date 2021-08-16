Министр обороны Великобритании не сдержал слёз, комментируя ситуацию в Афганистане

Глава британского Минобороны не сдержал слёз, комментируя ситуацию в Афганистане. Видео © Twitter / LBC

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не смог сдержать слёз во время интервью телеканалу LBC, комментируя события, происходящие в Афганистане. Во время беседы с телеведущим он рассказал, что сейчас все силы министерства брошены на то, чтобы помочь соотечественникам, застрявшим в исламской республике. При этом он оговорился, что, вероятно, вернуть на родину всех британских подданных не получится.

"Некоторые люди не вернутся назад... Некоторые люди не вернутся, и нам придётся приложить все усилия, чтобы помочь им", — сквозь слёзы сказал Уоллес.

Когда ведущий спросил, почему министр так эмоционально реагирует на это, тот ответил, что "Запад сделал то, что сделал, и теперь мы должны сделать всё возможное, чтобы вывезти людей и выполнить свои обязательства".