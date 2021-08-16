НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Задержанная на Cadillac блогерша Сажина нарушила молчание после скандала

В своём инстаграме девушка проанонсировала интервью, в котором подробно объяснила, что случилось на самом деле.

16 августа, 16:55

Задержанная на Cadillac блогерша Сажина нарушила молчание после скандала. Видео © Instagram/@helen_yes1

Московская блогерша Елена Сажина, задержанная на закрытой территории центра "Ховрино", впервые прокомментировала скандал. В сториз на своей странице в Instagram Helen Yes выложила отрывок интервью, в котором попыталась развеять слухи и домыслы.

"Всё, что произошло, это какой-то сюр, в который я до сих пор не могу поверить", пожаловалась Сажина и намекнула, что скоро её подписчики смогут посмотреть целое интервью.

Те самые 15 см позора: Почему лучше обходить стороной Ивлееву, чья биография — один сплошной скандал

Те самые 15 см позора: Почему лучше обходить стороной Ивлееву, чья биография — один сплошной скандал

Напомним, что в Москве известную блогершу задержали на Cadillac, забитом "долларами и оружием". Девушка объяснила полиции, что хотела с бойфрендом снять видео и случайно заехала на закрытую территорию, где её остановили охранники. Позднее менеджер инста-блогерши раскрыла подробности задержания Сажиной — она сообщила, что съёмочную группу не отпускали восемь часов, до выяснения обстоятельств.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Модель примерила настолько маленький купальник, что даже самые зоркие не смогли его разглядеть

31 июля, 13:00

"С террористами рядом быть не хочу": Варламов объяснил свой срочный отъезд из Афганистана

сегодня в 11:33

Названы наставники десятого сезона шоу "Голос"

сегодня в 14:22

Узбекистан принудительно посадил 22 афганских самолёта и 24 вертолёта

сегодня в 17:17

"Под видом беженцев": Небензя заявил о риске проникновения боевиков из Афганистана в Центральную Азию

сегодня в 17:16

Новости партнеров

Layer 1