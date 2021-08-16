Задержанная на Cadillac блогерша Сажина нарушила молчание после скандала
В своём инстаграме девушка проанонсировала интервью, в котором подробно объяснила, что случилось на самом деле.
Задержанная на Cadillac блогерша Сажина нарушила молчание после скандала. Видео © Instagram/@helen_yes1
Московская блогерша Елена Сажина, задержанная на закрытой территории центра "Ховрино", впервые прокомментировала скандал. В сториз на своей странице в Instagram Helen Yes выложила отрывок интервью, в котором попыталась развеять слухи и домыслы.
"Всё, что произошло, это какой-то сюр, в который я до сих пор не могу поверить", — пожаловалась Сажина и намекнула, что скоро её подписчики смогут посмотреть целое интервью.
Те самые 15 см позора: Почему лучше обходить стороной Ивлееву, чья биография — один сплошной скандал
Напомним, что в Москве известную блогершу задержали на Cadillac, забитом "долларами и оружием". Девушка объяснила полиции, что хотела с бойфрендом снять видео и случайно заехала на закрытую территорию, где её остановили охранники. Позднее менеджер инста-блогерши раскрыла подробности задержания Сажиной — она сообщила, что съёмочную группу не отпускали восемь часов, до выяснения обстоятельств.
Комментариев: 0