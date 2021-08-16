Задержанная на Cadillac блогерша Сажина нарушила молчание после скандала. Видео © Instagram/@helen_yes1

Московская блогерша Елена Сажина, задержанная на закрытой территории центра "Ховрино", впервые прокомментировала скандал. В сториз на своей странице в Instagram Helen Yes выложила отрывок интервью, в котором попыталась развеять слухи и домыслы.

"Всё, что произошло, это какой-то сюр, в который я до сих пор не могу поверить", — пожаловалась Сажина и намекнула, что скоро её подписчики смогут посмотреть целое интервью.