В Москве арестовали мать, выбросившую пакет с новорождённой дочерью в мусор

Суд арестовал 41-летнюю женщину, которая в московском районе оставила новорождённую дочь, завёрнутую в куртку и пакет, в мусорном контейнере. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры столицы.

Ранее в Москве в мусорном контейнере нашли завёрнутого в куртку и пакет младенца. По данным прокуратуры, девочке всего сутки от роду. Её доставили в одну из детских городских больниц. Лайф публиковал видео с камер наружного наблюдения, которые зафиксировали, как женщина подходит к мусорным бакам, а затем быстрым шагом удаляется с места происшествия.