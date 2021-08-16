В Москве арестовали мать, выбросившую пакет с новорождённой дочерью в мусор
Женщине предъявили обвинение по статье "Покушение на убийство матерью новорождённого ребёнка".
Кадр из видео © Telegram / Прокуратура Москвы
Суд арестовал 41-летнюю женщину, которая в московском районе оставила новорождённую дочь, завёрнутую в куртку и пакет, в мусорном контейнере. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры столицы.
"Суд, с учётом позиции прокуратуры, арестовал женщину, обвиняемую в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорождённого ребёнка)", — уточнили в ведомстве.
Ранее в Москве в мусорном контейнере нашли завёрнутого в куртку и пакет младенца. По данным прокуратуры, девочке всего сутки от роду. Её доставили в одну из детских городских больниц. Лайф публиковал видео с камер наружного наблюдения, которые зафиксировали, как женщина подходит к мусорным бакам, а затем быстрым шагом удаляется с места происшествия.
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