Лавров обсудил ситуацию в Афганистане с госсекретарём США Блинкеном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил обстановку в Афганистане, где пришли к власти представители движения "Талибан"*, с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Как сообщает пресс-служба МИД, телефонная беседа состоялась по инициативе американской стороны.

"Стороны обсудили ситуацию в Афганистане после бегства из страны главы государства, распада действующих органов власти и де-факто происходящей смены режима", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Блинкен, со своей стороны, сообщил Лаврову о предпринимаемых действиях по эвакуации сотрудников Посольства США в Кабуле и "решению неотложных гуманитарных задач, вытекающих из складывающегося положения дел". Глава российского МИД проинформировал американского коллегу о том, как ситуацию оценивают в Москве, а также о контактах Посольства России с представителями всех основных политических сил Афганистана "в интересах содействия обеспечению стабильности и правопорядка".

"Главы внешнеполитических ведомств договорились продолжить консультации с участием представителей Китая, Пакистана, других заинтересованных стран и ООН, с тем чтобы способствовать созданию предпосылок для завязывания инклюзивного межафганского диалога в новых условиях", — добавили в российском МИД.