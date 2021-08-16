Лавров обсудил ситуацию в Афганистане с госсекретарём США Блинкеном
Стороны договорились продолжить консультации с участием представителей Китая, Пакистана, других заинтересованных стран и ООН.
Фото © ТАСС / EPA / JOHN MACDOUGALL / POOL, Эрик Романенко
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил обстановку в Афганистане, где пришли к власти представители движения "Талибан"*, с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Как сообщает пресс-служба МИД, телефонная беседа состоялась по инициативе американской стороны.
"Стороны обсудили ситуацию в Афганистане после бегства из страны главы государства, распада действующих органов власти и де-факто происходящей смены режима", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Блинкен, со своей стороны, сообщил Лаврову о предпринимаемых действиях по эвакуации сотрудников Посольства США в Кабуле и "решению неотложных гуманитарных задач, вытекающих из складывающегося положения дел". Глава российского МИД проинформировал американского коллегу о том, как ситуацию оценивают в Москве, а также о контактах Посольства России с представителями всех основных политических сил Афганистана "в интересах содействия обеспечению стабильности и правопорядка".
"Главы внешнеполитических ведомств договорились продолжить консультации с участием представителей Китая, Пакистана, других заинтересованных стран и ООН, с тем чтобы способствовать созданию предпосылок для завязывания инклюзивного межафганского диалога в новых условиях", — добавили в российском МИД.
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Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. В результате отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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