В Иране десятки женщин из Афганистана протестуют против власти "Талибана"

В Иране афганские женщины вышли на протестную акцию против власти радикального движения "Талибан"*. Они обращались к мировому сообществу и призывали принять меры, сообщает агентство ISNA.

Протест прошёл в городе Кум. Судя по фотографиям с места действия, в акции приняли участие от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Женщины выходили на площадь перед мавзолеем Фатимы Масумэ с афганскими флагами и самодельными плакатами. Как сообщает новостное агентство, ранее афганцы вышли на митинг в Тегеране, они выступали против власти талибов и молчания других стран по этому поводу.

Ранее представители афганской общины в России рассказали, что их народ не хочет войны, ситуация в стране усложнилась, а боевики "Талибана" не понимают, как "руководить государством и строить". Собеседники Лайфа боятся, что на территорию государства вместе с талибами вернётся шариатское право со всеми вытекающими.