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В Иране десятки женщин из Афганистана протестуют против власти "Талибана"

Ранее афганцы вышли на митинг в Тегеране, они выступали против режима талибов и молчания других стран по этому поводу.

16 августа, 17:03
<p>Фото ©<a href="https://iranintl.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://iranintl.com/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%E2%80%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D9%82%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86" target="_blank" rel="noopener noreferrer">iranintl.com</a></p>

Фото © iranintl.com

В Иране афганские женщины вышли на протестную акцию против власти радикального движения "Талибан"*. Они обращались к мировому сообществу и призывали принять меры, сообщает агентство ISNA.

Протест прошёл в городе Кум. Судя по фотографиям с места действия, в акции приняли участие от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Женщины выходили на площадь перед мавзолеем Фатимы Масумэ с афганскими флагами и самодельными плакатами. Как сообщает новостное агентство, ранее афганцы вышли на митинг в Тегеране, они выступали против власти талибов и молчания других стран по этому поводу.

Ранее представители афганской общины в России рассказали, что их народ не хочет войны, ситуация в стране усложнилась, а боевики "Талибана" не понимают, как "руководить государством и строить". Собеседники Лайфа боятся, что на территорию государства вместе с талибами вернётся шариатское право со всеми вытекающими.

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Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле всей территории Афганистана. В столице страны началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов на всех не хватает. Позже в международном аэропорту Кабула заявили, что обслуживание гражданских рейсов приостановлено. При этом накануне там приземлились четыре военно-транспортных самолёта Вооружённых сил США.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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