В Иране десятки женщин из Афганистана протестуют против власти "Талибана"
Ранее афганцы вышли на митинг в Тегеране, они выступали против режима талибов и молчания других стран по этому поводу.
Фото © iranintl.com
В Иране афганские женщины вышли на протестную акцию против власти радикального движения "Талибан"*. Они обращались к мировому сообществу и призывали принять меры, сообщает агентство ISNA.
Протест прошёл в городе Кум. Судя по фотографиям с места действия, в акции приняли участие от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Женщины выходили на площадь перед мавзолеем Фатимы Масумэ с афганскими флагами и самодельными плакатами. Как сообщает новостное агентство, ранее афганцы вышли на митинг в Тегеране, они выступали против власти талибов и молчания других стран по этому поводу.
Ранее представители афганской общины в России рассказали, что их народ не хочет войны, ситуация в стране усложнилась, а боевики "Талибана" не понимают, как "руководить государством и строить". Собеседники Лайфа боятся, что на территорию государства вместе с талибами вернётся шариатское право со всеми вытекающими.
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Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле всей территории Афганистана. В столице страны началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов на всех не хватает. Позже в международном аэропорту Кабула заявили, что обслуживание гражданских рейсов приостановлено. При этом накануне там приземлились четыре военно-транспортных самолёта Вооружённых сил США.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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